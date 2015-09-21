ساز مسئولان در حمایت از «موسیقی مقامی»تایباد ناکوک است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: موسيقی مقامی خراسان و دوتار نوازانش را امروز تمام ايران و اغلب مجامع موسيقی دنيا می‌شناسند و موسيقی ديار تايباد در کنار نام‌های پرآوازه تربت‌جام بانام‌هایی هم چون زنده‌یاد «نظر محمد سليمانی» و استادان حسين سمندريان، ابراهيم شریف‌زاده، مولا جمشيدی، عبدالکريم گزیکی، حسين رحمت‌اللهی، جبار رحمتی و ابراهيمی غنا یافته است.

اجرای موسیقی مقامی تایباد در جشنواره‌های متعدد کشوری و وجود آموزشگاه رسمی موسیقی مقامی و حضور اساتید بنام کشور در این شهرستان مؤید سابقه دیرینه و علاقه مردم شهرستان به موسیقی مقامی است.

خوانندگان پاپ جایگزین موسیقی مقامی

محمود افکن پور یکی فرهنگیان شهرستان تایباد می‌گوید: موسیقی مقامی در تایباد موردعلاقه مردم است ولی متأسفانه مسئولان شهرستان توجه چندانی به این هنر سنتی و بومی نداشته و دراکثرمراسم سازهای غیربومی و خوانندگان پاپ را به محافل و جشن‌ها دعوت می‌کنند و ازهنرمندان بومی در اجرای موسیقی مقامی بهره ای نمی برند.

عبدالرحمان نمازی یکی دیگر از هنرمندان تایباد نیز به مهر گفت: متأسفانه مسئولان با دعوت از هنرمندان سایر شهرستان‌ها و استان‌ها هزینه گزافی را برای اجرای موسیقی که بافرهنگ مردم تایباد همخوانی ندارد متقبل می شوند اما حاضر به هزینه کرد همین مبلغ برای حمایت و توسعه موسیقی مقامی تایباد نیستند.

وی افزود: فرماندار تایباد در بدو تکیه زدن بر صندلی فرمانداری با هنرمندان نشست‌های متعددی را داشت و قول داد تا مسئولان شهرستان از موسیقی مقامی و هنرمندان حمایت کنند اما این وعده‌ها تحقق پیدا نکرد.

استاد یعقوب نوازنده دوتار نیز با گلایه‌مندی از مسئولان گفت: دوتار ونوای موسیقی مقامی عارفانه است ودرنوای موسیقی مقامی مانند «الله مدد»، «اشترخجو» و «مقام الله» در خود سوز وگداز عمیقی دارد که اهل‌دل بیشتر با این موسیقی ارتباط برقرارمی کنند.

وی گفت: از مسئولان انتظار دارم ازپیشکسوتان و گروه‌های موسیقی مقامی در محافل بیشتر استفاده کرده و با حمایت از آن‌ها به حفظ این پیشینه تاریخی کمک کنند.

مستمری ۱۲۰ هزارتومانی

استاد عبدالکریم گزیکی نژاد از خوانندگان و نوازندگان مطرح کشور در موسیقی مقامی به مهر گفت: موسیقی مقامی شهرستان تایباد نیازمند احیا است و بایستی در این موسیقی از هر نوع زشتی دوری جست.

این استاد صاحب‌مقام بیان کرد: مسئولان شهرستان بایستی از هنر اصیل منطقه حمایت بیشتری داشته باشند تا جوانان این مرزوبوم به موسیقی غربی روی نیاورده و همچون گذشته نسل به نسل این افتخار را منتقل و در دنیا زنده نگاه‌دارند.

وی بابیان اینکه ۵۰ سال از عمر خود را در موسیقی مقامی صرف کرده است ادامه داد: تنها راه امرارمعاش زندگی من موسیقی مقامی است و مستمری ۱۲۰ هزارتومانی که وزارت ارشاد به ازای ۵۰ سال خدمت ماهیانه به من پرداخت می‌کند.

وی گفت: توجه مسئولان و حمایت از هنرمندان موسیقی مقامی احترام به این هنر عرفانی و ارزنده است.

هنرمندان حق‌دارند

در این رابطه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد نیز بابیان اینکه ساز موسیقی هنرمندان کوک است ولی ساز حمایت مسئولان کوک نیست گفت: ما مسئولان شرمنده هنرمندان هستیم و اگر هنرمندان ناراضی هستند باید به آن‌ها حق داد.

حمزه ازاد به مهر گفت: در حال حاضر ۱۰ گروه آماده موسیقی در شهرستان‌های تایباد و باخرز داریم که زمینه فعالیت برای هیچ‌یک از گروه های موسیقی مقامی در این شهرستان‌ها وجود ندارد.

وی گفت: اگر مسئولان از گروه‌های موسیقی حمایت نکنند قطعاً این گروه موسیقی نیز از هم خواهد پاشید و موسیقی منطقه از بین می رود.

وی افزود: چندین سال از وفات استاد مرحوم غلامحسین سمندری می‌گذرد ولی تاکنون مسئولان شهرستان باخرز آرامگاه آن مرحوم را نساختند و حتی خیابانی یا کوچه‌ای به یاد زحمات آن استاد نام‌گذاری نشده است.

موزه تنها سهم یک‌عمر خدمت

وی گفت: ساز دوتار یک میراث برای منطقه تایباد و باخرز است ولی متأسفانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیچ توجهی به این موضوع نداشته و زمانی که یک استاد از بین ما می‌رود سازش را به موزه می‌برند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد گفت: در طول سال ۷۰۰ هزار تومان اعتبار برای موسیقی داریم که برای برگزاری یک جشنواره موسیقی مقامی که حداقل پنج میلیون تومان هزینه دارد اعتباری ناچیز است و لذا نمی‌توان با تکیه‌بر این اعتبار از این هنر و هنرمندانش حمایت کرد.

وظیفه ارشاد اسلامی پول دادن به هنرمندان نیست

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد نیز بابیان اینکه موسیقی مقامی شهرستان تایباد از جایگاه خاصی برخوردار است و در ۲۰۰ سال گذشته اکثر نوازنده‌های مطرح کشور در بحث دوتار و منقبت خوانی از منطقه فرهنگ‌پرور تایباد و باخرز بودند بیان کرد: اصلی‌ترین مبدع هنر موسیقی مقامی استاد مرحوم «نظر محمد سلیمانی» از نوازنده‌های بنام این هنر اصیل ایرانی بودند.

حمزه آزاد با اشاره به اینکه وضعیت موسیقی مقامی مناسب نیست افزود: وضعیت حال حاضر موسیقی مقامی متأثر از وضعیت موسیقی در کشور است و تنها مربوط به تایباد و باخرز نیست و در همه جای کشور با این وضعیت روبه‌رو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: از هنرمندان موسیقی مقامی به‌عنوان نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی حمایت نمی‌شود و متأسفانه بیشتر جوانان به موسیقی غربی رو آورده‌اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد گفت: وظیفه ارشاد پول دادن به هنرمند نیست بلکه وظیفه ما ساماندهی هنرمندان است.

آزاد افزود: دیگر مسئولان نهادهای شهرستان نیز برای زنده نگاهداشتن موسیقی مقامی بایستی پای گود آمده و از هنرمندان حمایت کنند چراکه ما در این شهرستان هنرمندان بااستعدادی داریم و می‌توانیم با بهره‌گیری از این ظرفیت صادرکننده فرهنگ در جهان باشیم.

رئیس ارشاد با ابراز نارضایتی از بی‌توجهی سایر ادارات شهرستان گفت: متأسفانه ادارات شهرستان تایباد درزمانی که پول هنگفتی دارند برای هزینه کردن از هنرمندان غیربومی استفاده می‌کنند و درزمان بی‌پولی از هنرمندان بومی و داخلی بهره می‌گیرند که این نگاه خود جای تأسف دارد.

وی در خصوص بیمه هنرمندان موسیقی مقامی نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی آنها گفت: بیمه شدن هنرمندان از سوی وزارت ارشاد دارایی شرایطی است که در صورت دارا بودن شرایط هنرمند را وزارت ارشاد بیمه می‌کند و بعضی هنرمندان بیمه می‌شوند اما برخی از هنرمندان حتی از پرداخت همین حق بیمه نیز در مضیقه هستند.

حمزه آزاد افزود: دریافت مستمری توسط هنرمندان موسیقی مقامی شرایط سنی ۶۰ سال را دارد که اگر وزارت ارشاد بودجه داشته باشد به هنرمند مستمری پرداخت می‌شود.

هنرمندان تایبادی در زیر سایه موسیقی تربت‌جام

محسن چهاریاری رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تایباد نیز گفت: موسیقی مقامی شهرستان تایباد از جایگاه رفیعی برخوردار است و به لحاظ وجود هنرمندان ارزشمند در سطح بین‌المللی بسیار قوی است.

وی گفت: هنرمندان پیشکسوت موسیقی مقامی شهرستان تایباد هرکدام به‌نوعی صاحب سبک هستند و در مجامع بین‌المللی برای ایران افتخارآفرینی کردند.

وی در خصوص وضعیت موجود موسیقی مقامی شهرستان عنوان کرد: موسیقی مقامی شهرستان در حال حاضر در سطح بین‌المللی و کشور ضعیف شده است و همت مسئولان شهرستان را می‌طلبد تا با حمایت خود موسیقی مقامی شهرستان را از وضعیت رکود فعلی خارج کنند.

چهار یاری افزود: موسیقی مقامی شهرستان تایباد درگذشته زیر نظر شهرستان تربت‌جام بود که این موضوع در معرفی هنرمندان و موسیقی شهرستان تأثیر بسزایی داشت و به‌نوعی به ضرر هنرمندان تایباد تمام شد.

وی افزود: هنرمندان شهرستان در هر کجایی که به اجرایی برنامه می‌پرداختند و حضور فعال داشتند متأسفانه به اسم تربت‌جام تمام می‌شد و این موضوع باعث شد که نام تایباد در محافل رسمی کشور و بین‌المللی مطرح نشود.

رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تایباد افزود: ما در معرفی موسیقی مقامی شهرستان اول نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی و سپس نیاز به اعتبار داریم که متأسفانه وضعیت اعتباری حوزه فرهنگ و هنر پاسخ گوی نیازهای هنرمندان به‌ویژه در عرصه موسیقی مقامی نیست و با مشکل مواجه هستیم.

وی بیان داشت: حمایت‌های مالی شهرداری و شورای شهر اول باید قانونمند شود و دوم همه متصدیان چه در مجموعه شهرداری و شورای شهر، ارشاد اسلامی و سایر نهادها باید از این موضوع پشتیبانی کنند.

خبرنگار: اویس چهار یاری