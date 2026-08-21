به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فلسطینی شهاب به نقل از روزنامه عبری «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که فرودگاه بنگوریون در تل آویو با شدیدترین اختلالات پروازی در جهان مواجه شد و میانگین تأخیر در پروازهای خروجی آن به ۷۰ تا ۹۰ دقیقه رسید.
بر اساس این گزارش، دیروز پنج شنبه در پی توقف پروازهای فرودگاه بن گوریون و اعتصاب دسته جمعی و ناگهانی کارکنان این فرودگاه، نابسامانی و هرج و مرج گسترده ای در آن اتفاق افتاد. رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که عملیات فرود پروازها در فرودگاه بن گوریون به دلیل اعتصاب کارکنان به حالت تعلیق درآمده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تحولات فرودگان بن گوریون واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرودگاه بنگوریون همچنان باز خواهد ماند و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هرکس در مسیر فعالیت آن مانعتراشی کند، با پرواز به خانه بازگردانده خواهد شد.
کانال ۱۴ عبری گزارش داد که اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به کارگران اعتصابکننده در فرودگاه بن گوریون حمله و آنها را به گروگان گرفتن اسرائیلیها متهم کرد.
رسانههای رژیم صهیونیستی همچنین به نقل از اداره فرودگاههای این رژیم اعلام کردند: توقف فعالیت فرودگاه بن گوریون در اوج فصل تابستان، اقدامی افراطی، غیرقابل قبول، سختگیرانه و غیرضروری است.
وزیر حمل و نقل رژیم صهیونی مجازات اعتصاب کنندگان در فرودگاه بن گوریون را خواستار شد و گفت: من از مسئولین فرودگاه خواستهام که کمیته کارگران را به دادگاه ارجاع دهند تا آنها را مجبور به پایان دادن به این اعتصاب غیرقانونی و تبهکارانه کنند. هر کسی که تصمیم به گروگانگیری دهها هزار نفر گرفته، بهای سنگینی خواهد پرداخت.
طبق گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی، ازدحام گسترده و تأخیرهای قابل توجه، صبح امروز جمعه هم در فرودگاه بینالمللی «بنگوریون» ثبت شده است؛ وضعیتی که از جمله باعث طولانی شدن زمان تحویل بار مسافران و انتقال چمدانها به هواپیماها شد.
کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات زمینی، یکی از عوامل اصلی شکلگیری این ازدحام عنوان شده است؛ بخشی که در ساعات اوج فعالیت، توان پاسخگویی کامل به حجم پروازها را ندارد.
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