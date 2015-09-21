امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما درباره تازه ترین برنامه های این شبکه به خبرنگار مهر گفت: در تدارک تولید برنامه ای با عنوان «خیابان نهم» هستیم که رویکردی مشابه برنامه «شما و سیما» دارد با این تفاوت که سوژه اصلی مستندسازان هستند. همکاران ما در این برنامه هر مستندی را که تولید می شود معرفی کرده و ضمن گفتگو با عوامل بخش هایی از روند تولید و پشت‌صحنه کار را به تصویر می آورند.

«خسته نباشید» دو هفته بعد می‌آید

وی افزود: ما در تلاشیم تا این شبکه خانه مستندسازان ایران اسلامی شود. از دو هفته آینده هم مستند طنزی با عنوان «خسته نباشید» را روی آنتن می بریم که به نظر من پتانسیل جذب مخاطب بالایی دارد. این مجموعه بسیار آموزنده و جذاب به صورت هفتگی پخش می شود و مجری این برنامه در قالب طنز مشاغل مختلف را تجربه می کند و یافته هایش را در اختیار بیننده قرار می دهد.

تاجیک همچنین درباره نحوه ارائه مستنداتی که در آرشیو این شبکه و سازمان وجود دارد به نهادهای دیگر گفت: متقاضیان بسیاری از مراکز مختلف و حتی شبکه های خارجی به مرکز تبادلات تجاری صدا و سیما به نام «irib trade center» مراجعه می کنند تا بتوانند از راش ها و تصاویر موجود در این مرکز بهره ببرند. شبکه مستند صرفا در بخش جمع آوری تصاویر و مستندها فعالیت می کند و ارائه آرشیوها برعهده ما نیست.

وی با تاکید بر اینکه از کمک به مراجعان دریغ ورزیده نمی‌شود، بیان کرد: مثلا شبکه NHK ژاپن تقاضای خرید بخش هایی از تصاویر دوره انقلاب اسلامی را برای مستندی که درصدد تولید است مطرح کرده بود و ما از آنجا که در این زمینه خوب کار کرده بودیم این امکان را داشتیم با پیشنهادهای متفاوت راهنمایی شان کنیم که چه تصاویری برای مستندشان مناسب تر است.

خرید اسکنرهای حرفه‌ای برای احیای مستندهای قدیمی

مدیر شبکه مستند همچنین در رابطه با اولویت ارتقای مستندهای آرشیوی به کیفیت اچ دی گفت: برای ما وقایع مختلف تاریخی که در تقویم به سالگردشان چیزی نمانده در اولویت است. ارائه محتوا و تصاویر جدید به مخاطب از اصلی ترین اهداف ما بوده به همین خاطر ارتقای کیفیت آرشیو رویدادهایی مثل هفته دفاع مقدس، روز ۱۳ آبان و ایام دهه فجر را در اولویت قرار دادیم و خودمان را ملزم کردیم تا همیشه برنامه های جدید داشته باشیم.

تاجیک در پایان اظهار کرد: در کنار ارتقای کیفیت تصاویر مناسبتی به فرمت اچ دی، وقایع آرشیوی دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ را هم آغاز کردیم تا به طور همزمان پیش برویم. به این منظور یک سری اسکنرهای جدید خریداری کردیم و با ورود آنها می توانیم سرعت کارمان را بالاتر ببریم.