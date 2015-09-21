«توتم گرگ» برنده جایزه بزرگ سینمای چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با برپایی مراسم سالانه اهدای جوایز خروس طلایی که شب پیش در چین برگزار شد، جشنواره فیلم صد گل به کار خود خاتمه داد.

در این مراسم تسویی هارک به عنوان بهترین کارگردان برای فیلم «گرفتن ببر کوهستان» فیلمی اکشن درباره جنگ انتخاب شد. این فیلم موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد برای ژانگ هانیو هم شد.

جایزه بهترین بازیگر زن نیز به دا دیما بازیگر ۷۵ ساله مغولستانی رسید که این جایزه را برای بازی در فیلم «نورجما» برد.

جایزه بهترین کارگردان تازه‌کار به چن جیانبین برای فیلم «یک احمق» رسید این فیلم به خاطر دستگیر شدن یکی از بازیگرانش یعنی وانگ ژوبینگ به جرم استعمال مواد مخدر، اکران نشده است. در مراسم اهدای جایزه اعلام شد فیلم ۲۱ نوامبر راهی سینماها می‌شود. این فیلم برمبنای یک رمان کوتاه پرفروش ساخته شده و داستان آن درباره چوپانی است که پسرش دستگیر شده و او تلاش می‌کند تا وی را از زنجیره‌ای از وقایع نادرست نجات دهد. چن جایزه اسب طلای بهترین کارگردانی را نوامبر سال پیش از تایوان گرفته بود.

«توتم گرگ» به کارگردانی ژان-ژاک آنو فرانسوی بر مبنای رمانی پرفروش درباره دوستی مردی با حیوانات ساخته شده و زمان آن در دوره انقلاب فرهنگی می‌گذرد. اهدای جایزه خروس طلایی به این فیلم می‌تواند آن را برای کسب جوایز دیگر نیز جلو ببرد.

این فیلم به عنوان نماینده چین در بخش اسکار خارجی زبان نیز انتخاب شده است.