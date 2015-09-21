ارزش ها و دستاوردهای جبهه برای نسل جدید تبیین شود

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، افزود: دفاع مقدس افتخار ملت ایران است که با بهره گیری از سیره نبوی، ائمه طاهرین، یاد آور رشادت ها، خوبی ها، ایثارگری، صداقت، راستی ها و ... محقق شد.

وی گفت: با توجه به مسئله مهم دفاع مقدس برای حفظ ارزش های آن باید بین دستاوردها و ارزش های نسل جبهه و نسل جدید ارتباط صمیمی برقرار شود تا جوانان بدانند در دوران هشت سال دفاع مقدس سرنوشت كشور چگونه بوده است.

جعفری اظهار داشت: جنگ تحمیلی تنها جنگ با صدام نبود بلكه دشمنان در این جنگ تمام كیان اسلام، تمدن ایران، کشور به عنوان ماوای مظلومین عالم و ... را مورد هجمه قرار دادند.

وی با اشاره به اینكه ایران اسلامی رستاخیز بزرگ دینی و انقلابی در همه دنیا بود كه مورد هجمه دشمنان قرار گرفت، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ادیان غیر اسلامی كه درگیر دنیای مادی گرایی شده بودند روی به خداگرایی و بشریت آوردند.

این مسئول تصریح كرد: حرکت به سوی جبهه، حرکت در راه خدا بود كه رزمندگان و پیروان امامت و ولایت از كیان خدا در همه عالم دفاع كردند و به پیروزی رسیدند.

وی از جبهه به عنوان دانشگاه انسان ساز یاد كرد و گفت: در جبهه اخلاقیات ترویج می شد همان گونه که امروز سردار شهید محمدزاده در خراسان شمالی با خصوصیات اخلاقی، اراده قوی، خدمت گزاری صادقانه و ... معرفی می شود.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر برگزاری هرچه بهتر برنامه ها به منظور انتقال درست ارزش های دفاع مقدس افزود: اراده در اجرای برنامه ها در تمامی بخش ها وجود دارد اما امكانات موجود پاسخگو نیست.

وی گفت: در استان نیز با استفاده از كمترین امكانات باید برنامه ریزی های درستی در راستای انتقال مفاهیم و ارزش های هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان انجام شود.

جعفری اظهار داشت: در زمینه دفاع مقدس موضوعاتی نظیر دفاع، جهاد، مقاومت در جبهه، مظلوم یاری، ولایت مداری، مقاومت در اسارت، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، زنده نگهداشتن یاد شهدا و ... مباحث مهمی است كه باید هنرمندانه هریك از این مباحث منتقل شود.

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی همچنین نقش زنان در دفاع مقدس و حمایت آنان از رزمندگان را مهم دانست و بر معرفی بیشتر نقش بانوان در دفاع مقدس تأکید کرد.