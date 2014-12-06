زیرساخت های دانشگاهی در خراسان شمالی از میانگین کشوری عقب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن شانزدهم آذر و روز دانشجو، اظهار داشت: متاسفانه خراسان شمالی از نظر زیرساخت ها و امکانات سخت افزازی و نرم افزاری دانشگاه ها از میانگین کشور فاصله دارد.

وی با بیان این که خراسان شمالی برای رسیدن به میانگین كشوری باید در شرایط متفاوتی اقدامات لازم را انجام دهد، اضافه کرد: باید به تحصیلات تكمیلی در استان چه از نظرتوسعه كمی و چه از نظر ارتقای كیفی توجه ویژه داشته باشیم.

نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: در استان باید نگاه ها به دانشگاه متفاوت باشد چرا که اگر مدیران اثرگذار استان دانش محور نباشند و ارزش علم را ندانند خسارات بزرگی وارد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دانشجویان با انجام كارهای خوب ثابت كرده اند كه در كنار نظام هستند چراكه هر حركتی صورت می گیرد از فضای دانشگاه ها شروع می شود.

وی با اشاره به اینكه دانشجویان باید سیاست ورزی داشته باشند اما دانشگاه نباید تبدیل به جولانگاه احزاب سیاسی شود تصریح كرد: این امر نیاز به آرامش یعنی پرهیز از دو قطبی شدن و حواشی میان دانشجویان و داشتن پویایی و نشاط علمی، فرهنگی، سیاسی و كاربردی كردن رشته درسی و فعالیت اجتماعی دارد.

جعفری با بیان برخی از ویژگی های دانشجویان گفت: باید این قشر مطالبه گر، پرسشگر، دارای نشاط و پویایی، حق طلب، چابك و ... باشد و در كنار این باید مواظب باشد تا مورد طعمه گروه های خارج از دانشگاه قرار نگیرد.

وی اظهار داشت: نظام به دانشجویان اعتماد دارد چرا كه عاطفی ترین رابطه بین مقام معظم رهبری و دانشجویان برقرار است و ارتباط نظام، رهبر معظم انقلاب و دانشجویان یك ارتباط ناگسستنی است.

جعفری از دانشگاه ها به عنوان محور توسعه جامعه یاد كرد و گفت: باید به دانشگاه های كارآفرین نیز توجه شود و تلاش شود تا دانشجویان ما با نوآوری و کارآفرینی عجین شوند.

نماینده مردم خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جاده بجنورد- جنگل گلستان و حوادث ناگواری كه در این مسیر رخ می دهد توصیحاتی داد و افزود: به طور جدی پیگیر وضعیت این جاده هستیم.

وی گفت: حوادث این مسیر بیشتر گریبان گیر مسافران غیر بومی است چراكه با مسیر آشنایی ندارند و متأسفانه دچار حادثه می شوند.