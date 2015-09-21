حسین محمودی فر در گفتگو با مهر افزود: پس از تایید پیشنهاد استفاده از سالن سلمان ساوجی این شهر برای ایجاد سینما از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، اقدامات لازم برای راه اندازی این مجموعه انجام شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اخذ مجوز اکران و تهیه فیلم ها برای نمایش و فراهم کردن بسترهای لازم از جمله پرده سینمایی، این امکان برای فعالیت سینما در ساوه فراهم شده است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ساوه ظرفیت سالن سلمان ساوجی را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: نمایش فیلم در این سالن از ۳۱ شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس شروع می شود.

وی نخستین فیلم انتخاب شده برای نمایش در این سینما را فیلم محمد رسول الله(ص) معرفی و ابراز امیدواری کرد که با ورود بخش خصوصی برای ایجاد سینما، فضای بیشتری برای فرهنگ سازی رفتن به سینما برای شهروندان این شهر فراهم شود.

به گفته محمودی فر شهرستان ساوه در گذشته دارای دو سالن سینما بود یکی سالن سینمای هلال احمر که متعلق به بخش خصوصی بود و پس از تعطیلی آن، یک سینما در محل سالن شهید چمران (کتابخانه فعلی ساوه) راه اندازی شد اما فعالیت آن نیز از سال ۷۴ به بعد متوقف شد.