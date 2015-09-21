زائران ایرانی فردا راهی سرزمین عرفات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سرخوش در خصوص عملیات اعزام حجاج ایرانی به عرفات و مشاعر مقدسه گفت: انتقال زائران به مشاعر مقدسه که در قالب عملیات نقل ترددی در ایام تشریق به اجرا در می آید دارای ۶ مرحله است که در مرحله نخست حدود پنج هزار زائر اهل سنت طی سه رد اتوبوس از مکه به سرزمین مقدس منا برای روز ترویه انتقال داده می شوند.

وی افزود: در مرحله دوم عملیات نقل ترددی ۵۹ هزار زائر ایرانی دیگر با حدود ۱۹۰ دستگاه اتوبوس از عصر روز سه شنبه ۸ ذیحجه به عرفات انتقال داده می شوند تا شب را در سرزمین مقدس عرفات اقامت داشته باشند و خود را برای وقوف در عرفات در روز نهم(عرفه) آماده کنند.

مسئول حمل و نقل ترددی و بین شهری ستاد مکه مکرمه در حج ادامه داد: غروب روز نهم هم زائران ایرانی با ۲۷۲ دستگاه اتوبوس از عرفات به منا و مزدلفه انتقال داده می شوند که در ابتدا زائران زن برای وقوف اضطراری به منا منتقل می شوند و سپس آقایان برای وقوف اختیاری به مزدلفه انتقال داده خواهند شد تا وقوف در مزدلفه را داشته باشند و صبح روز دهم ذیحجه(عید قربان) زائران عزیز مزدلفه را به سمت منا برای انجام عمل رمی ترک و وقوف در سرمین مقدس منا ترک خواهند کرد .

سرخوش در خصوص بازگشت زائران از منا به مکه مکرمه توضیح داد: ظهر روز ۱۲ ذیحجه با پایان یافتن ایام تشریق زائران با ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از منا به مکه مکرمه بازگردانده می شوند تا بقیه مناسک حج خود را بجا آورند.

وی در ادامه بیان کرد : ۶۴۰۰ دستگاه چادر برای اقامت زائران ایرانی در سرزمین عرفات برپا شده است که این تعداد چادر در ۸ مکتب تقسیم شده اند و هر ۸ هزار زائران ایرانی در یک مکتب قرار می گیرند.

این مقام مسئول در خصوص اسکان زائران در سرزمین منا نیز بیان کرد: در منا چادرهای محل اسکان زائران ثابت است و زائران ایرانی در ۵۱۲۵ چادر منا اسکان داده می شوند.

در عملیات حج تمتع سال جاری ۶۴ هزار ایرانی در قالب ۴۵۶ کاروان به حج اعزام شدند.