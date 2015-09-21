به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دوم اجرای عمومی نمایش های منتخب صحنه ای تئاتر مقاومت سال ۹۴ همزمان با بزرگداشت هفته مقدس اعلام شد.

نمایش های منتخب بخش دوم به این شرح هستند:



نمایش «شهربانو» به کارگردانی محمد رسائلی، ۱۵ مهرماه، پلاتو شهرداری رشت



نمایش «تاریخ یک مادر» به کارگردانی افشین قاسمی، ۵ مهرماه، تالار محراب از تهران



نمایش «بهشت ۵۰ درجه بالای صفر» به کارگردانی علی حیدری، ۵ مهرماه، منطقه آزاد اروند و سالن ثامن الائمه از آبادان



نمایش «بوسه بر خاک انتظار» به کارگردانی مهدی صالح یار، ۳۱ شهریورماه، سالن پیام نور از جلفا

نمایش «خاک شیرین» به کارگردانی مرتضی نجفی،۱۶ تا ۳۱ شهریورماه، آمفی تئاتر کتابخانه علامه طباطبایی از قزوین



نمایش «بی مرگی» به کارگردانی اصغر گروسی،۳۱ شهریورماه، تالار استاد هودی از شیراز



نمایش «دست های بسته بال های باز» به کارگردانی علی شعایی، ۳۱ شهریورماه، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام



نمایش «سرباز جاده مسلسل» به کارگردانی بهار دالوند،۴ تا ۹ مهرماه، مجتمع فرهنگی فدک از اردبیل

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت با دبیری حسین پارسایی در قالب اجرای عمومی آثار منتخب تهران و سایر شهرهای ایران از ۳۱ شهریور تا ۷ آذر ماه برگزار می شود.