فلسطین از مباحث اصلی سخنرانی روحانی در نیویورک است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر ارشاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مطالبه شما از رئیس‌جمهور برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل چیست، اظهار کرد: امروز چهره واقعی ایران برای دنیا روشن شد که چهره‌ای اهل تعامل سازنده با همه دنیاست و آمادگی دارد با همه جهان همکاری کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور قطعا این موضوع را از تریبون سازمان ملل بیان و مسائل مربوط به ایران را تبیین می‌کند.

جنتی تاکید کرد: در ۱۲-۱۰ سال اخیر اعلام می‌کردند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ولی امروز برای دنیا روشن شده که ایران به دنبال انرژی هسته‌ای است.

وزیر ارشاد تصریح کرد: همه آنچه تاکنون در مورد جمهوری اسلامی گفته شده دروغ بوده است و امروز ایران فضای جدیدی را برای تعامل با دنیا ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه مسائل مربوط به عراق، سوریه و یمن از جمله محورهای سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود، گفت: مسئله اصلی جمهوری اسلامی که همواره در همه سخنرانی‌های روسای جمهور گذشته در سازمان ملل وجود داشته است، مسئله فلسطین بوده که آقای روحانی نیز این موضوع را در سفر آینده خود به نیویورک مورد توجه قرار می‌دهند.