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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۱

امیر سیاری در جمع خبرنگاران:

رئیس جمهور در سازمان ملل زبان گویای ملت و انقلاب باشد

رئیس جمهور در سازمان ملل زبان گویای ملت و انقلاب باشد

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه مطالبه ای از روحانی برای سخنرانی در سازمان ملل دارید گفت:از رئیس جمهور انتظار می رود حرف حق ملت ایران و انقلاب را با زبانی گویا بیان کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اعزام ناوگروه سی و ششم این نیروی به خلیج عدن تاکید کرد: هدف اعزام این ناوگروه ها اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی به خلیج عدن در مقابل ناامنی ایجاد شده  توسط دزدان دریایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم ختم برادر سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اعزام  ناوگروه جدید نیروی دریایی به منطقه اقیانوس هند اظهار کرد: ناوگروههای نیروی دریایی برای برقراری امنیت در منطقه شمال اقیانوس هند و اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی به خلیج عدن و باب المندب جهت مقابله با ناامنی ایجاد شده توسط دزدان دریای اعزام شده اند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: باید در هفته دفاع مقدس این احساس را داشته باشیم که هر چه داریم به برکت خون شهدا، جانبازان و ایثارگرانی است که جنگ را به پیش بردند و پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه مطالبه ای از رئیس جمهور برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دارید گفت: از رئیس جمهور انتظار می رود بزرگی و حرف حق ملت ایران و انقلاب را با زبانی گویا بیان کنند.

کد مطلب 2921214

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