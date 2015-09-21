تست دوپینگ از چهار بازیکن و درخواست جالب منصوریان

به گزارش خبرنگار مهر دیدار معوقه دو تیم استقلال و نفت تهران از هفته پنجم لیگ برتر درحالی دوشنبه با برتری ۲ بر یک آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید که دیگر حواشی این بازی را در زیر می‌خوانید:

* پرویز مظلومی پس از پایان نیمه اول به شدت از نحوه قضاوت یدالله جهانبازی شاکی بود و هنگام رفتن به رختکن با او جر و بحث می‌کرد.

* هنگامی که دو تیم به رختکن می‌رفتند، باز هم منصوریان بیشتر از مظلومی مورد تشویق قرار گرفت.

* در طول ۹۰ دقیقه دیدار و حتی زمانی نفت دو گل از استقلال دریافت کرد، منصوریان به احترام هواداران استقلال به هیچ وجه از روی نیمکت بلند نشد. وی حتی زمانی که نفت، گل اول را وارد دروازه استقلال کرد، باز هم از جای خود بلند نشد و تنها از روی نیمکت شاهد بازی بود.

* پس از گل دوم استقلال هواداران این تیم که به شدت خوشحال بودند، سرود قهرمانی سر دادند.

* در بین دو نیمه تعدادی از هواداران به سراغ فریدون زندی رفته و از او در خصوص عدم حضورش در استقلال سئوال کردند که زندی فقط سری تکان داد و لبخندی پرمعنا زد.

* هنگامی که دو تیم برای شروع نیمه دوم به زمین آمدند، علیرضا منصوریان و حنیف عمران‌زاده با یکدیگر به شدت شوخی می‌کردند.

* پروپیچ بازیکن معترضی که انتظار داشت در دیدار با نفت از ابتدا در زمین حضور داشته باشد، دقیقه ۶۶ وارد زمین شد اما نتوانست انتظار هواداران را برآورده کند.

* منصوریان از صدا و سیما خواسته بود که به هیچ وجه تصویر او را نشان ندهد و تنها در لحظاتی کوتاه، تصویرش در تلویزیون نشان داده شد.

* هر بار که پیام صادقیان پا به توپ می‌شد، هواداران استقلال به نشانه اعتراض او را هو می کردند.

* پس از گل اول نفت، استقلالی‌ها بازی خوبی را از خود ارائه نکرده که این منجر به آن شد هواداران استقلال به شدت به نحوه بازی تیمشان معترض باشند.

* پس از پایان مسابقه بوحمدان و گوهری از تیم نفت و پروپیچ و محسن کریمی از استقلال به تست دوپینگ رفتند.