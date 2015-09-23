بازار دام زنده در آستانه عید قربان

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر درباره اوضاع و احوال بازار دام زنده و گوشت گوسفندی در آستانه عید قربان اظهارداشت: خوشبختانه تغییری در بازار ایجاد نشده و با توجه به اینکه عرضه دام در میادین فراوان است، با تغییر قیمتها مواجه نیستیم.
وی با بیان اینکه عرضه دام در میادین بیشتر از تقاضا برای آن است، افزود: قیمت دام زنده برای عید قربان بین ۱۲ هزار تومان تا حداکثر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازهدار بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و تحویل به مشتری بین ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان است.
ملکی به مردم توصیه کرد: دامهای خود را از جایگاههایی که سازمان میادین در مناطق ۲۲ گانه تهران پیش بینی کرده و دامپزشکان در آنجا حضور دارند، تهیه کنند.
وی با بیان اینکه دامپزشکان حاضر در این جایگاهها لاشه دام را قبل از ذبح و بعد از آن مورد بررسی قرار میدهند، گفت: مردم میتوانند دام بهتری را از این جایگاهها خریداری کنند و مشکلی هم در ذبح آن پیش نمیآید.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین با اشاره به اینکه در بهزیستیها نیز مراکزی برای عرضه و ذبح دام پیش بینی شده است، اضافه کرد: خیرین میتوانند از این جایگاهها دام خریداری کنند و در همان محل ذبح آن را نیز انجام دهند، ضمن اینکه حضور دامپزشکان در این جایگاهها نیز قطعی است.
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