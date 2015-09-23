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۱ مهر ۱۳۹۴، ۸:۵۶

حداکثر قیمت دام زنده چقدر است؟

بازار دام زنده در آستانه عید قربان

بازار دام زنده در آستانه عید قربان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، حداکثر قیمت دام زنده برای عید قربان را ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و از مردم خواست دام‌های خود را از جایگاه‌های بهداشتی تهیه و ذبح کنند.

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر درباره اوضاع و احوال بازار دام زنده و گوشت گوسفندی در آستانه عید قربان اظهارداشت: خوشبختانه تغییری در بازار ایجاد نشده و با توجه به اینکه عرضه دام در میادین فراوان است، با تغییر قیمت‌ها مواجه نیستیم.

وی با بیان اینکه عرضه دام در میادین بیشتر از تقاضا برای آن است، افزود: قیمت دام زنده برای عید قربان بین ۱۲ هزار تومان تا حداکثر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و تحویل به مشتری بین ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان است.

ملکی به مردم توصیه کرد: دام‌های خود را از جایگاه‌هایی که سازمان میادین در مناطق ۲۲ گانه تهران پیش بینی کرده و دامپزشکان در آنجا حضور دارند، تهیه کنند.

وی با بیان اینکه دامپزشکان حاضر در این جایگاه‌ها لاشه دام را قبل از ذبح و بعد از آن مورد بررسی قرار می‌دهند، گفت: مردم می‌توانند دام بهتری را از این جایگاه‌ها خریداری کنند و مشکلی هم در ذبح آن پیش نمی‌آید.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین با اشاره به اینکه در بهزیستی‌ها نیز مراکزی برای عرضه و ذبح دام پیش بینی شده است، اضافه کرد: خیرین می‌توانند از این جایگاه‌ها دام خریداری کنند و در همان محل ذبح آن را نیز انجام دهند، ضمن اینکه حضور دامپزشکان در این جایگاه‌ها نیز قطعی است.

کد مطلب 2922499

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