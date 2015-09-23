به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، شهردار منطقه چهار کرمان از ساماندهی دام فروشان به مناسبت عید سعید قربان در این منطقه خبر داد.

علی نیک طبع با تاکید بر ضرورت ساماندهی دام فروشان برای جلوگیری از پراکندگی آنها در سطح این منطقه گفت: فروش انواع دام های زنده در شهر باعث به خطر انداختن سلامت محیط زیست و بهداشت عمومی شهروندان می شود.

وی ادامه داد: همچنین وجود دام زنده در محیط شهری، باعث سلب آسایش عمومی مردم، تولید بوی نامطبوع و رشد و ازدیاد انواع حشرات در محیط شهری می شود.

شهردار منطقه چهار کرمان تصریح کرد: برای رفع این مشکلات و نیز راحتی مردم و دام فروشان، محلی برای استقرار موقت دام ها در بلوار امام صادق (ع) بعد از کشتارگاه قدیم در نظر گرفته شده است.

نیک طبع هدف از این اقدام را حفاظت محیط زیست شهری و بهداشت عمومی شهروندان و همچنین سامان دادن آنها در یک مکان برای سهولت در امر خرید و فروش ذکر و اظهار امیدواری کرد: با این اقدام گامی در جهت تامین رفاه حال شهروندان برداشته شود.

اجرای عملیات لکه گیری آسفالت و تنظیف معابر سطح منطقه چهار

شهردار منطقه چهار کرمان از اجرای عملیات لکه گیری آسفالت و تنظیف معابر سطح این منطقه به مناسبت بازگشایی مدارس خبر داد.

علی نیک طبع ضمن اشاره به ضرورت بهسازی و ساماندهی معابر شهری در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، گفت: در این راستا اجرای عملیات لکه گیری آسفالت و تنظیف معابر سطح منطقه چهار به همت معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری این منطقه در حال انجام است.

وی در ادامه از انجام عملیات خط کشی مسیر عبور و مرور دانش آموزان با همکاری سازمان حمل و نقل ترافیک شهردای کرمان خبر داد و افزود: این اقدامات به منظور ساماندهی فضاهای شهری در فصل بازگشایی مدارس صورت می گیرد.

نیک طبع، مناسب سازی معابر جهت تسهیل در امر عبور و مرور دانش آموزان و ارائه خدمات باکیفیت بهتر و بیشتر شهروندان را از دیگر اهداف این اقدامات برشمرد.

افتتاح هشتمین ایستگاه آتش نشانی کرمان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از افتتاح هشتمین ایستگاه آتش نشانی در هفته بزرگداشت این سازمان خبر داد.

محمدحسین مومنی با بیان اینکه ایستگاه شماره هشت آتش نشانی در بلوار 24 مهر میدان رسالت واقع است افزود: در همین راستا سه دستگاه خودروی سبک امداد و نجات شهری و یک بالابر 26 متری برای عملیات در ساختمانهای بلند نیز آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به دیدار خانواده آتش نشانی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان تصریح کرد: هفته بزرگداشت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با دیدار با آیت الله جعفری و میثاق با ولایت آغاز شده و با غبارروبی قبور شهدا، تجلیل از آتش نشانان و خانواده های آنان، برگزاری نمایشگاه آتش نشانی در پارک مادر برای آموزش نکات ایمنی و رژه ناوگان موتوری سازمان آتش نشانی در هفتم مهرماه به پایان می رسد.

لزوم پرداخت به‌موقع عوارض و بهای خدمات شهری

نشست شهردار منطقه‌ی یک با شهردارهای محله‌ این منطقه برگزار شد.

علی سعیدی شهردار منطقه‌ یک کرمان در این نشست با بیان اینکه باید با رویکرد جدید و فرهنگ‌سازی زمینه‌ی مشارکت شهروندان را فراهم کنیم، گفت: عوارض‌های نوسازی و خدمات شهری، تامین‌کننده‌ منابع شهرداری و ارائه‌ خدمات مطلوب به شهروندان است؛ بنابراین، شهروندان باید در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار، با پرداخت به‌موقع عوارض و بهای خدمات شهری با شهرداری همکاری کنند.

وی از ممیزی املاک منطقه یک خبر داد و گفت: تاکنون، در خیابان‌های شهید رجایی،کامیاب و شهرک ارتش فیش عوارض نوسازی درِ منزل به شهروندان تحویل داده شده است.

سعیدی به پی‌گیری جدی برای مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های شهری هم اشاره و بیان کرد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه یک را نیز تا حد امکان سامان‌دهی کرده و پیش برده‌ایم.

وی به بهسازی بازار بزرگ کرمان به‌عنوان دیگر اقدامات شهرداری اشاره کرد و گفت: از درایت و حمایت‌های استاندار کرمان که موجب شده‌اند شهرداری و شهر کرمان به‌ویژه بافت تاریخی شهر به سمت پویایی و رنق پیش برود، تشکر می‌کنیم.

شهردار منطقه یک کرمان افزود: محدوده‌ بازار کرمان و اطراف آن به یک محور گردشگری تبدیل می‌شود که تاثیر بسزایی در رونق این محدوده از شهر خواهد گذاشت.

سعیدی مرمت مدرسه‌ حیاتی و بهسازی مقبره‌ خواجه‌اتابک را از دیگر اقدام‌ها دانست و گفت: مرمت مدرسه‌ حیاتی به پایان رسیده و به‌زودی تبدیل به موزه‌ شهر خواهد شد و املاک اطراف مقبره‌ خواجه اتابک هم خریداری می‌شود تا این مجموعه نیز تبدیل به فرهنگ‌سرا شود.

وی افزود: همچنین با میراث فرهنگی توافق شده تا یکی از خانه‌های قدیمی محدوده قپه‌سبز به شهرداری تحویل داده شود تا پس از مرمت به‌عنوان خانه‌ فرهنگ مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار منطقه یک کرمان همچنین با تاکید بر مشارکت شهردارهای محله با شهرداری گفت: شهردارهای محله باید با ارائه‌ راهکارهای مناسب و سازنده، شهرداری را در پیشرفت و توسعه‌ شهر کرمان یاری کنند.

سعیدی همچنین به املاک مخروبه‌ سطح منطقه یک اشاره کرد و گفت: مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دادگستری، میراث فرهنگی و شهرداری برای هر یک از املاک مخروبه پرونده تشکیل و در صورت میراثی نبودن ملک، نسبت به تخریب و پاک‌سازی آن اقدام شود.