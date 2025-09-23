آغاز مهر در منطقه ۸ تهران با نام شهید آرمین باکویی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه زنگ سلام به آینده همزمان با آغاز مهر با حضور مهدی بابایی عضو و نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، محمدی مدیرعامل سازمان آتشنشانی، ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی، زنگنه رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، خانی معاون آموزش و پرورش منطقه ۸، معاونین، مدیران ارشد شهری و آموزشی منطقهای و خادمیاران آستان قدس رضوی در مدرسه سبحان علوی برگزار شد.
در این مراسم، مهدی بابایی عضو و نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نخبه آرمین باکویی گفت: هیچ راهی جز ایستادگی و تکیه بر توان داخلی وجود ندارد. اگر جنگ ۱۲ روزه در مدت کوتاهی پایان یافت، نتیجه تکیه بر دانش بود. امیدوارم شما دانشآموزان نیز در مسیر علم و دانشآموزی ادامهدهنده راه شهدا باشید.
فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ تهران نیز ضمن یادآوری شهدای جنگ ۱۲ روزه بهویژه خانواده شهید باکویی، آرمین و یاسمن عزیز، خطاب به دانشآموزان اظهار داشت: پس از این جنگ و شهادت نخبگان کشور، تبیین حقیقت و ادامه راه آنان وظیفه ماست. شما آیندهسازان این کشور حق همکلاسی شهیدتان را ادا کرده و ادامهدهنده مسیر علم و پیشرفت باشید.
وی در ادامه با قدردانی از حضور شبانهروزی نیروهای آتشنشانی در محل انفجار منزل شهید باکویی، از دانشآموزان خواست به نشانه احترام و تقدیر، ایستاده آنان را تشویق کنند.
شهردار منطقه ۸ همچنین با اشاره به ظرفیتهای آموزشی منطقه، از فعالیت ۱۶۸ مدرسه و ارائه خدمات متنوع در این مدارس با ۲۶۵ خدمت، طی چهار سال گذشته خبر داد و افزود: با صرف بیش از ۳۱ میلیارد تومان، اقداماتی همچون سه هزار تن آسفالتریزی، ۲۶ هزار مترمربع رنگآمیزی، بهسازی و بازسازی فضاهای آموزشی، توسعه فضای سبز و مرمت سرویسهای بهداشتی در مدارس منطقه انجام شده است.
در پایان مراسم، مدیران شهری با حضور در کلاس شهید آرمین باکویی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، زنگ آغاز مهر را به صدا درآوردند و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشتند. همچنین خادمیاران آستان قدس رضوی به رسم یادبود هدیه تبرکی امام هشتم را تقدیم مختار باکویی کردند و ۲۰۵ دانشآموز این منطقه نیز روزی معنوی خود را از دست خادمیاران دریافت کردند.
گفتنی است از دیگر برنامههای این روز ویژه برنامههای اجتماعی بود که با دعوت از بهنام غافلی و اجرای نماهنگهای این خواننده کشوری و دیگر برنامهها در مهر مقاومت منطقه ۸ اجرا شد و در کنار این برنامهها آموزش تفکیک پسماند توسط آموزش گران معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه انجام گرفت.
