کارگاه آموزشی حفاظت از غارها برگزار شد/ حفاظت از ۸۰ غار در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی در کارگاه آموزشی حفاظت از غارها که در استانداری البرز برگزار شد، به شناسایی ۸۰ غار در این استان اشاره کرد و گفت: می توان البرز را جز استان های شاخص کشور از نظر تعداد غار در نظر گرفت.

کارگاه آموزشی حفاظت از غارها توسط انجمن غار و غارشناسان ایران به بهانه اجرای طرح گردشگری در غار یخ مراد و احتمال ورود آسیب به آن، برگزار شده است. نحوه تشکیل غارها و دلیل حفاظت از آن ها و آب و کارست توسط اساتید دانشگاه و غارشناسان و دلایل حفاظت از غارهایی مثل یخ مراد شرح داده و اطلاعات لازم درباره ی این پدیده هادر اختیار حافظان غارها قرار داده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، ایران را یکی از کشورهای برتر در زمینه جاذبه های طبیعی دانست و افزود: ایران یکی از ۱۰ کشور برتر جهان در این زمینه است ولی در زمینه جذب گردشگر موفق نبوده و جزو ۱۰۰ کشور برتر جهان نیز در این زمینه نیست به همین دلیل باید تلاش های خود را برای جذب گردشگر بیشتر کنیم.

محمدی در ادامه به معضلات زیست محیطی موجود در استان البرز اشاره کرد و گفت: البرز کوچکترین استان کشور است اما تراکم جمعیت آن ۱۰ برابر میانگین کشوری است همچنین هفت درصد از فعالیت های اقتصادی کشور و ۲۰ درصد از ترافیک برون شهری در البرز انجام می شود.

وی ادامه داد: همین معضلات استان البرز را بیش از هر نقطه کشور با چالش های زیست محیطی مواجه خواهد کرد.

مبارکی مدیر کل موزه و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان سخنران بعدی گفت: غار به عنوان یک اکوسیستم خاص دارای ویژگیهای زیست محیطی خاص به لحاظ وجود فون و فلور متفاوت است که اگر از اهمیت حفظ تنوع زیستی آن غافل شویم کارکرد آن را هم از دست خواهیم داد.

وی به اشاره به یک گونه خاص به نام سمندر غارزی اشاره کرد که این گونه، یک تک گونه اندمیک کشور محسوب شده و فقط در یک جا و در یک غار کشورمان وجود دارد که نمی توانیم ارزشگذاری اقتصادی برایش قائل باشیم یا حتی سایر خزندگان مثل ماهی کور غار که زیستگاهش فقط در یک غار زیر زمینی است.

وی با اشاره به این که تا کنون فقط ۴۵ گونه خفاش در کشور شناسایی شده است گفت: این جاندارعمدتا زیستگاهش درون غارها ست و اگر نقش کار کردی خفاش ها را شناسایی و اطلاع رسانی کنیم، این موضوع منجر به حفاظت بیشتر این گونه ها می شود.

مبارکی در خاتمه گفت: عوامل تهدید کننده محیط زیست را نباید رها کرد یا باید ان را کنترل کرد و یادر کاهش تاثیرات آن اقدام کنیم و بایستی همه ما جلوی روند کاهش گونه های جمعیتی در حیات وحش را بگیریم که بتوانیم شاهد حفاظت ویژه از غارها توسط مردم باشیم.

مدیر کل آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این همایش گفت: غار به عنوان یکی از جلوه های ارزشمندکمتر شناخته شده و مظلوم محیط زیست ایران است و سازمان محیط زیست باید به کمک تشکلهای مردم نهاد بتواند ظرفیت سازی اطلاعاتی شایسته ای برای نشان دادن جایگاه واقعی غار در بین ملاحظات محیط زیستی کشور آغاز کند . و این شروع باید در پروژه های جدی در حوزه غار و غار شناسی باشد.

وی با اشاره به اینکه چون نمی توانیم برای غارها ارزشگذاری اقتصادی داشته باشیم پس نتوانستیم ملاحظات زیست محیطی را برایش در نظر بگیریم.

مهندس درویش همچنین افزود: یکی از مهمترین حوزه های کمتر به آن پرداخته شده حوزه غار و حفاظت از این اکوسیستم است و ما در حال حاضر نمی دانیم در این کشور چند غار وجود دارد و رتبه ما از نظر تعداد غار، کیفیت و دسته بندی غارها در جهان به چه صورت است و همه این ها نشان از عدم توجه ما به این موضوع داشته که این همان بی توجهی است که به بودجه سازمان محیط زیست هم شده و سازمان محیط زیست حتی در حد یک منطقه شهرداری تهران هم بودجه ندارد و اگر ما اولین مصوبه شورای عالی محیط زیست در سال ۹۲ را تاکنون اجرایی می کردیم و شاهد تاسیس دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار در ۲۵ وزارتخانه دولت بودیم امروز شاید شاهد وضع غم انگیز غار و دیگرحوزه های محیط زیستی کشور نبودیم.

جواد نظام دوست نیز به عنوان نماینده انجمن غار شناسان و غارنوردان ایرانیان در این همایش گفت: انجمن ما توانسته است ظرف مدت ۶ سال پاکسازی بالغ بر ۱۰۰ غار موجود را در کشور انجام دهد. این زباله ها توسط غارگردان، غار پیمایان، غار نوردان، گردشگران و کوهنوردان به این محیط ها ریخته شده است .

وی با اشاره به ۶/۵ تن زباله جمع آوری شده در طول ۴ سال گفت : ۲۶ چاه عمودی نیز باعمق متوسط ۷۵ متر دراین اقدامات پاکسازی شده و همه باید بدانیم که این سفره ها ی آب زیر زمینی در غارها عامل بقا گونه های جانوری است که به بقا بشر کمک می کند و ابراز امیدواری کرد که حساسیت و شکنندگی اکوسیستم غارها رابیش از پیش درک کنیم.

در انتهای این جلسه نیز ۲ کار گاه آموزشی با موضوع حفاظت از غارها توسط اساتید دانشگاه آقایان دکتر شهبازی و دکتر قدری ارائه گردید و همچنین از سوی مدیر کل آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان به صورت نمادین تندیس حفاظت از خفاش های ایران به نماینده انجمن غارشناسی و غارنوردی ایرانیان اهدا شد.

این کارگاه های آموزشی با مشارکت اداره کل محیط زیست و معاونت عمرانی استانداری البرز که از اعضای کارگاه غارشناسی این استان به شمار می آیند به صورت آزاد و رایگان برگزار شد.

کارگروه غارشناسی کشور در آخرین جلسه اش پس از بررسی پرونده ی غار یخ مراد و طرح گردشگری که اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان برای این غار داشته است، اعلام کرد: غار یخ مراد از لحاظ تکنوتیکی و ساختاری، مناسب گردشگری عمومی نیست. سوژه گردشگری عمومی، یعنی غار فقط سه ماه از سال قابل مشاهده است و این برای اجرای طرح گردشگری کافی نیست. هزینه ایمن سازی این غار با توجه به ساختار ناپایدار سنگ ها بسیار زیاد و در صورت سرمایه گذاری، غیرقابل بازگشت و معقول نیست.

همچنین کارگروه درخواست کرد که سرمایه گذار یخ مراد طرح مدیریت و بهره برداری ارائه کند، چون تا کنون چنین طرحی ارائه نشده است. کارگروه پس از انجام این اقدامات درباره غار یخ مراد اعلام نظر قطعی خواهد کرد.

