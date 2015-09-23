تاریخ ایران به عشایر مدیون است/ لزوم توجه ویژه به بهداشت عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ مهر که در مدرسه کلگه منطقه عشایری تنگ چویل صیدون برگزار شده بود، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم. به ویژه ۳۶ هزار دانش آموز شهیدی که شجاعت و جانفشانی آنها در تاریخ ایران ثبت شده و هرگز فراموش نخواهد شد.

وی افزود: سرمایه هر کشوری دانش آموزان آن ملت است. هیچ تغییر و تحولی در جامعه روی نمی دهد، مگر اینکه ابتدا تعلیم و تربیت، مدرسه و آموزش و پرورش آن کشور تغییر کرده و دچار تحول شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: تاریخ ساخت اولین مدرسه در خوزستان به ۱۱۰ سال قبل برمی گردد. از آن زمان تا کنون سالی یک بار مراسم بازگشایی مدارس داشته ایم، ولی امسال برای اولین بار در طول تاریخ ایران اتفاقی بزرگ و زیبا را تحت عنوان برگزاری مراسم آغازین سال تحصیلی در یکی از مدارس عشایری خوزستان را شاهد بودیم.

تقی زاده عنوان کرد: برگزاری این مراسم در منطقه عشایری به پیشنهاد استاندار خوزستان بود. حضور در چنین منطقه صعب العبوری نشان از احساس مسئولیت و توجه بسیار به مناطق محروم به ویژه صعب العبور است.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش باید دو فصل داشته باشد. فصل اول آن باید آشنایی دانش آموزان با واژه ها باشد. از جمله این واژه ها می توان به احساس مسئولیت، همدلی، همزبانی، انسجام و همکاری اشاره کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: اگر دانش آموزان فصل اول را به خوبی فرابگیرند، دیگر در سایر بخش ها مشکلی نخواهیم داشت. در حقیقت اگر مسیر و هدف در این فصل به خوبی تعیین شود، در زمینه های علمی، تکنولوژی، اقتصادی و صنعتی هم هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

تقی زاده اضافه کرد: امروز جامعه به همان سمتی که آموزش و پرورش در حال حرکت است، حرکت می کند. در حقیقت می توان این استنباط را داشت که اگر آموزش و پرورش آسیب ببیند، قطعا جامعه هم دچار آسیب خواهد شد.

وی تأکید کرد: وقتی آموزش و پرورش اولویت اول هر جامعه ای باشد، آن وقت سایر مشکلات هم حل شده و افراد بسیار موفقی را در جامعه خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تاریخ ایران به جامعه عشایری مدیون است. جامعه عشایری خدمات بسیار بزرگی در حفظ تمامیت ارضی و فرهنگ ایرانی داشته است.

تقی زاده ادامه داد: با توجه به همین خدمات تاریخی عشایر به کشور، باید امروزه توجه ویژه ای به توسعه خدماتی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت عشایر داشته باشیم.