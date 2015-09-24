مهم ترین علت مرگ بیماران آی سی یو/ گام اول پیشگیری از عفونت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اتابک نجفی در حاشیه برگزاری کنگره بیهوشی، اظهارکرد: معیار «آپاچی» در بدو ورود بیماران به بخش آی سی یو مشخص می کند که میزان مرگ و میر بیماران چقدر است. البته این امر به نوع آی سی یوها و کیفیت آنها نیز بستگی دارد. چرا که در آی سی یوهایی که برای بیماری های داخلی از بخش خون بیمار می گیرد به دلیل اینکه اکثر بیماران این بخش سرطان های پیشرفته خونی دارند و درمان نمی شوند، بنابراین میران مرگ و میرشان هم خیلی بالاست.

وی ادامه داد: اگر آی سی یو مربوط به «تروما» باشد که بیشترین بیماران آن هم جوانان هستند میزان مرگ و میرشان کمتر از بخش مراقبت های ویژه ای است که بیماران مُسن و مبتلا به سرطان های دیگر را پذیرش می نمایند.

نجفی همچنین افزود: آی سی یوهای بخش های مامائی نیزمی تواند با مرگ و میر متوسط تا بالا همراه باشد. در آی سی یوهای جراحی مغز و اعصاب نیزمرگ و میر بیماران بالاست اما در افرادی که عمل های تروما انجام می دهند میزان مرگ و میرشان پائین تر است.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی توانیم بگوییم که مرگ و میر عام بیماران بستری در این بخش چقدر است اما می توان گفت به طور متوسط میزان مرگ و میر بیماران تروما، سرطان و جراحی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. متأسفانه به ۳۰ درصد بیماران بستری در آی سی یو هم نمی توانیم کمک کنیم و آنها جان خود را از دست می دهند اما حدود ۷۰ تا ۸۰درصد بیماران بستری درآی سی یوها سالم مرخص می شوند.

به گفته وی در حقیقت آی سی یو به این معنا نیست که بیمار در حال مرگ را در آنجا نگهداری کنیم .بلکه بیماری که امکان انجام کاری برایش وجود دارد باید در این بخش بستری شود.ضمن اینکه علم می گوید از ذخایر مملکت برای بیماری که امید به زندگی مجدد آن هست باید نهایت استفاده راکرد.

مدیرگروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: انتخاب بیمارانی که می شود به آنها کمک کرد ؛ روش های درمانی، روش های کنترل عفونت، استفاده منطقی از آنتی بیوتیک ها نیز در کاهش میزان مرگ و میر افراد بستری در بخش آی سی یو تاثیرگذار است.

نجفی در ادامه تاکید کرد: از آنجا که پرسنل آی سی یو جزء افرادی هستند که در معرض ابتلای بالای آلودگی عفونت قرار دارند بی تردید شستشوی دست ها توسط پرسنل از انتقال عفونت به شدت جلوگیری می کند. استفاده از دستکش و ماسک هم کمک می کند که پرسنل در برابر بیماری ها نیز ایمن شوند.

وی افزود: بیشترین مرگ و میر در آی سی یوها ناشی از عفونت هاست نه تروما. متأسفانه عفونت در آی سی یوهای اکثر کشورهای دنیا و حتی ایران عامل اصلی مرگ و میر است؛ زیرا باکتری ها به تدریج در حال مقاوم و مقاوم تر شدن هستند و این امر کار متخصصین بیهوشی را در درمان سخت تر می کند.

نجفی تصریح کرد: بدون شک گام اول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی و کاهش مرگ ومیرها از شستشوی دست های پرسنل شروع میشود. بعداز پیشگیری از عفونت ها، شستشوی کامل وسایل آی سی یو و ضدعفونی کردن موثرآنها و رعایت مسائل ضدعفونی توسط پرسنل نیز در گام های مهم بعدی قرار دارند.