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۴ مهر ۱۳۹۴، ۹:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نامه زاهدی به فرهادی/ یک حاشیه جدید در وزارت علوم

نامه زاهدی به فرهادی/ یک حاشیه جدید در وزارت علوم

رئیس کمیسیون آموزش از ارسال نامه ای به وزیرعلوم برای رسیدگی به وضعیت اساتید پیمانی مشروط، قراردادی ها و دستیارها خبر داد و گفت: برخی در وزارت علوم قصد دارند حاشیه جدیدی درست کنند.

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه کمیسیون آموزش مجلس برای رسیدگی به وضعیت اساتید پیمانی مشروط، قراردادی و دستیارهای پیام نور گفت: یک نامه در این خصوص برای دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم نوشته ایم تا به این مساله رسیدگی شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که این موضوع شبیه بحث بورسیه ها در برخی دانشگاه‌ها در حال رخ دادن است و احساس ما در مجلس این است که برخی در وزارت علوم قصد دارند حاشیه جدیدی درست کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشدار داد که وزیرعلوم باید مراقب باشد و از این حاشیه سازی ها جلوگیری کند.

به گزارش مهر، دانشگاه پیام نور سه سال است که بیش از یک هزار نفر را به صورت پیمانی «مشروط» جذب کرده است که در هیچ نظام استخدامی در ایران چنین چیزی وجود ندارد. وزارت علوم نیز عنوان کرد که اصلا جذب پیمانی «مشروط» ندارد. تبدیل وضعیت این اساتید مشخص نیست و تا بهمن ماه قرارداد آنها اعتبار دارد.

کد مطلب 2924376
زهرا سیفی

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