تجمع طلاب و اساتید حوزه در فیضیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حادثه رخ‌داده در منا و کشته و زخمی شدن جمع زیادی از حاجیان در مکه، با موافقت مراجع عظام و اساتید، حوزه‌های علمیه سراسر کشور امروز تعطیل و تجمع اعتراض‌آمیزی در مدرسه فیضیه برگزار شد.

در این تجمع که بر اساس اعلام صورت گرفته قبل از ظهر شنبه در مدرسه فیضیه آغاز شد طلاب و روحانیون و همچنین اقشار مختلف مردم در این مدرسه حضور پیدا کردند و حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) به ایراد سخنرانی پرداخت.

بر اساس این گزارش، شعار «مرگ بر آل سعود»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در حیاط فیضیه طنین‌انداز شد و برخی از طلاب و روحانیون در قالب دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی در این تجمع حضور پیداکرده بودند.

نمایندگان بیوت مراجع تقلید، آیت‌الله سید احمد خاتمی، آیت الله مقتدایی و برخی از فضلای حوزه در این تجمع که از سوی جامعه مدرسین، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده بود، حضور داشتند.

مراسم گرامیداشت جان‌باختگان حادثه منا امشب بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی و مداحی حاج صادق آهنگران در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.