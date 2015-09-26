به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر شنبه طی سخنانی در تجمع اعتراض‌آمیز طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه که به مناسبت کشته شدن حجاج بیت الله الحرام در منا برگزار شد با بیان اینکه این حادثه به دلیل سوء مدیریت و بی‌کفایتی آل سعود رخ داد، بیان کرد: افرادی که در این مراسم حضور داشتند برای رضای خدا و انجام تکلیف الهی به این سفر رفته بودند.

وی با بیان اینکه باید جلوی این حوادث گرفته شود، ادامه داد: باید با این حوادث برخورد شود زیرا اگر چنین نشود امکان دارد که این رخدادها مجددا در سال‌های آینده تکرار شود.

تولیت آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با تأکید بر اینکه آل سعود در حوادث اخیر بی‌کفایتی خود را به اثبات رساند، بیان کرد: جهان اسلام باید نسبت به بی‌لیاقتی آل سعود انزجار خود را نشان داده و به آنها بفهمانند که لایق برگزاری مراسم حج را نیستند.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی عاملان این حادثه و مجازات آنها، گفت: سران کشورهای اسلامی باید وارد صحنه شوند و از بی‌تدبیری‌های به وجود آمده توسط آل سعود استفاده کرده تا مدیریت حج را از آنها بگیرند.

حجت‌الاسلام سعیدی ادامه داد: تقاضای ما از رئیس‌جمهور این است که با برگزاری جلسه‌ای با حضور سران کشورهای اسلامی در سازمان ملل درباره حوادث رخ‌داده در حج و آل سعود تصمیم قاطع بگیرند.