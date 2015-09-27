مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری مهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرحسن دهقانی معاون خبر خبرگزاری مهر در حکمی سعید صدرائیان را به سمت مدیرکل اخبار داخلی این خبرگزاری منصوب کرد.

در متن این حکم انتصاب خطاب به سعید صدرائیان آمده است: «با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری مهر منصوب می‌شوید.

پوشش مطلوب و باکیفیت اخبار حوزه های تخصصی، هماهنگی و هم افزایی میان همه گروه های اداره کل اخبار داخلی و تلاش خلاقانه برای ایجاد جریان های خبری در مسیر منافع ملی و اهداف اصلی خبرگزاری از جمله وظایف جنابعالی است.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از دانش و تجربیات خود و سایر همکاران در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

صدرائیان فارغ التحصیل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه است و در کارنامه خود دارای سوابقی چون معاونت طرح و توسعه موسسه نور مبین (مدارس عصری خارج از کشور)، مدیریت فرهنگی و هنری منطقه ۶ تهران و ریاست فرهنگسرای سرو، سردبیری هفته نامه ذکر، دبیر سیاسی هفته نامه پنجره و سردبیری روزنامه تابناک است.

لازم به ذکر است پیش از این ایمان شمسایی عهده دار این سمت بود.