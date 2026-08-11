فقیه: نقشه راه کشتی در استان بوشهر تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فقیه صبح سه شنبه در نشست هم‌اندیشی آینده کشتی استان بوشهر با عنوان آغاز یک مسیر تازه اظهار کرد: اقدامات ارزشمند و مؤثری در گذشته توسط مسئولان و فعالان کشتی استان انجام شده است اما برای پیشرفت روزافزون این رشته همواره نیازمند حرکت رو به جلو و استفاده از ظرفیت‌های جدید هستیم.

وی افزود: این نشست با هدف آغاز یک مسیر تازه و شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات افرادی برگزار شد که در بدنه کشتی استان حضور دارند و قرار است در ادامه این مسیر نیز در کنار هیئت باشند.

سرپرست هیئت کشتی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند در کنار مدیریت هیئت گفت: اعتقاد من این است که هر مدیری باید از افراد قوی کاربلد و دلسوز در کنار خود استفاده کند؛ چراکه هرچه نیروهای اطراف یک مدیر توانمندتر باشند مسیر رسیدن به اهداف نیز هموارتر خواهد شد.

فقیه ادامه داد: قرار نیست تصمیم‌ها در هیئت به صورت فردی گرفته شود بلکه تلاش می‌کنیم از نظرات کارشناسی افراد مختلف استفاده کنیم و پس از بررسی دیدگاه‌ها، با همفکری به یک نظر مشترک و تصمیم مناسب برسیم.

وی بیان کرد: ممکن است افراد حاضر در جامعه کشتی در گذشته اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر داشته باشند اما اگر همه دلسوز کشتی استان باشند باید بتوانند اختلافات را کنار گذاشته و برای پیشرفت این رشته در کنار یکدیگر قرار گیرند.

شناخت میدانی از وضعیت کشتی شهرستان‌ها

سرپرست هیئت کشتی استان بوشهر شناخت میدانی از وضعیت کشتی شهرستان‌ها را یکی از اولویت‌های نخست این هیئت عنوان کرد و گفت: در گام اول و طی یک ماه آینده تلاش می‌کنیم ارتباط مستقیم و مؤثری با تمامی شهرستان‌های استان برقرار کنیم.

فقیه افزود: قرار است به صورت میدانی به شهرستان‌های مختلف سفر کنیم وضعیت کشتی هر شهرستان را از نزدیک بررسی و مطالبات جامعه کشتی‌گیران را بدون واسطه دریافت کنیم.

وی گفت: با توجه به فاصله شهرستان‌ها برنامه‌ریزی می‌شود در هر هفته از یک یا چند شهرستان بازدید شود و ضمن دیدار با فعالان کشتی، مشکلات ظرفیت‌ها و مطالبات موجود مورد بررسی قرار گیرد.

تدوین نقشه راه کشتی در شهرستان‌های بوشهر

فقیه از تدوین نقشه راه اجرایی برای کشتی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: وضعیت همه شهرستان‌ها یکسان نیست برخی شهرستان‌ها ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند خانه کشتی یا سالن مناسب در اختیار دارند و مسیر رشد را طی می‌کنند، اما در برخی نقاط هنوز اقدامات اولیه نیز به طور کامل شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: باید برای هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌ها و مشکلات موجود یک نقشه راه مشخص تدوین شود تا بدانیم در هر منطقه چه اقداماتی باید انجام شود و چه اهدافی را دنبال کنیم.

سرپرست هیئت کشتی استان بوشهر گفت: در این بررسی‌ها نقاط قوت نقاط ضعف ظرفیت‌های موجود و دلایل مشکلات هر شهرستان مشخص خواهد شد و تلاش می‌کنیم گزارشی مکتوب از وضعیت کشتی در هر شهرستان تهیه کنیم.

وی تأکید کرد: اگر در یک شهرستان سالن یا ظرفیتی وجود دارد که می‌تواند به عنوان خانه کشتی یا محل فعالیت جامعه کشتی مورد استفاده قرار گیرد باید این ظرفیت شناسایی و برای فعال‌سازی آن برنامه‌ریزی شود.