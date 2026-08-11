انصارالله: حملات دقیق نیروهای یمنی عربستان را غافلگیر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد، عربستان سعودی طی سال‌های گذشته برای ایجاد تشکیلات و تجمعات نظامی در یمن تلاش کرده است.

وی اضافه کرد: عربستان از ابتدا تلاش کرد المخا را به یک مرکز نظامی تبدیل کند و به همین دلیل حملات پیشدستانه صنعا برای ریاض ناامیدکننده بود.

الاسد تاکید کرد: عربستان از عملیات نیروهای مسلح یمن در صنعا به دلیل دقت آنها در هدف قرار دادن مزدوران مورد حمایت ریاض غافلگیر شد.

وی افزود: این کشور گزینه‌ای جز پذیرش خواست و اراده مردم یمن ندارد. مردم این کشور امروزه بیش از هر زمان دیگری برای رفع محاصره یمن با یکدیگر متحد هستند.

در همین راستا نیروهای مسلح یمن عملیاتی را علیه تجمعات نظامی دشمن سعودی در المخا انجام دادند و یک منبع یمنی تصریح کرد که این عملیات با موفقیت بالا و اصابت‌های دقیق همراه بوده است.

رسانه جنگی یمن نیز تصاویری از شلیک موشک‌های بالستیک و پهپادها به سمت تجمعات نظامی عربستان و انبارهای سلاح در المخا در روز یکشنبه منتشر کرد.