۱۰ درصد تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی در استان سمنان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با حضور اعضاء و دستور کار تسریع در جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی و خط اعتباری مکانیزاسیون، پیگیری اعتبار پروژه های ملی و بررسی وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی در محل این سازمان، بر تسریع در معرفی متقاضیان برای جذب تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به تخصیص ۱۲۲میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی تا کنون تنها ۱۰ درصد این تسهیلات جذب شده که نیازمند پیگیری و اقدام جدی تر از سوی مسئولان است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان همچنین بر پیگیری همه معاونت ها و مدیریت ها برای تخصیص اعتبار از محل منابع ملی برای بخش کشاورزی، اجرای طرح پرورش ماهی درقفس در منابع آبی استان از طریق تعامل با ادارات مربوطه، تسریع در ارسال پرونده های متقاضیان تسهلات طرح توسعه، اطلاع رسانی صنف کارهای کشاورزی برای تسهیلات مکانیزاسیون، توجه جدی شهرستان ها بر اساس ابلاغیه جدید برای جلوگیری از تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد در مراحل اول کار و پیگیری سهم بری از اعتبارات ماده ۱۸۰ تاکید کرد.

جذب ۱۳۳ درصدی تسهیلات کشاورزی در استان سمنان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص دستور کار جلسه ارائه کرد و گفت: از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون تاکنون برای جذب ۴۲ درصد تسهیلات تخصیصی، متقاضیان خرید ماشن آلات و ادوات کشاورزی به بانک معرفی شده اند.

خدابخش عرب همچنین از جذب ۱۳۳ درصدی تسهیلات از منابع مختلف در سال گذشته (بیش از۶۰۲ میلیارد ریال) خبر داد و افزود: در سال جاری نیز تاکنون متقاضیان برای جذب بیش از ۹۶۶ میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی همچنین گزارشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال جاری و اولویت های صندوق، وضعیت شهرستان ها در معرفی متقاضیان برای جذب تسهیلات، طرح های هدایت شده از شهرستان ها به فرمانداری ها برای راه اندازی واحدهای تولیدی و وضعیت اشتغال بخش کشاورزی ارائه کرد.

معرفی ۱۱۰ طرح کشاورزی استان سمنان برای دریافت تسهیلات

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: برای توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و ورود ماشین آلات و ادوات جدید به این بخش، از محل خط اعتباری مکانیزاسیون بیش از ۱۹۰ دستگاه تراکتور سبک، سنگین، کمرشکن و ادوات مربوطه در حوزه های زراعی، باغی، جنگل، دام و طیور قابلیت خرید و جذب را دارند.

عرب افزود: تاکنون ۱۱۰ طرح به مبلغ بیش از ۵۱ میلیارد ریال به بانک معرفی شده است که در مجموع ۱۰ درصد تسهیلات تخصیصی به میزان ۱۲ میلیارد ریال توسط متقاضیان جذب شده است.

وی در خاتمه بیان کرد: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها با توجه به سهمیه تسهیلات ابلاغی برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی، متقاضیان واجد شرایط را برای جذب مانده تسهیلات معرفی کنند.