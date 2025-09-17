۱۸۶ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در آمل جذب شد

محمد هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از جذب ۱۸۶ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت که این تسهیلات برای نوسازی و بهبود بهره‌وری مزارع کشاورزی به کار گرفته شده است.

وی همچنین از تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه مکانیزاسیون در شهرستان آمل خبر داد و افزود که این تسهیلات به ۶۸ نفر از کشاورزان این شهرستان اختصاص یافته است و این مبلغ به منظور خرید ماشین‌آلات کشاورزی و نوسازی ناوگان موجود در مزارع هزینه شده است.

وی با اشاره به تخصیص ۲۶۱ میلیارد ریال تسهیلات به بانک کشاورزی شهرستان، اظهار داشت: از این میزان، ۱۸۶ میلیارد ریال از سوی کشاورزان جذب شده است که نشان‌دهنده استقبال خوب و تمایل آنها برای ارتقا سطح مکانیزاسیون کشاورزی است.

هادی‌زاده همچنین از تخصیص مبلغ ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اعتبار به منظور افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشاورزی، به ویژه با اولویت تأمین ماشین‌آلات متناسب با نیازهای شهرستان اختصاص یافته است.

وی در ادامه افزود: این تسهیلات به‌طور خاص برای ارتقای شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در آمل در نظر گرفته شده است و هدف اصلی، کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل همچنین با تأکید بر پیگیری برای جذب هرچه بیشتر اعتبارات شناور استانی، گفت: تلاش داریم تا با جذب کامل اعتبارات تخصیصی و افزایش منابع مالی، زمینه توسعه بیشتر مکانیزاسیون کشاورزی در آمل را فراهم کنیم.

