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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۹

رژیم صهیونیستی به دنبال استفاده از پهپاد در کرانه باختری

رژیم صهیونیستی به دنبال استفاده از پهپاد در کرانه باختری

رسانه های رژیم صهیونیستی از تصمیم این رژیم برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم در راستای اجرای هر چه بیشتر سیاست های تجاوزکارانه خود علیه فلسطین قصد دارد از هواپیماهای بدون سرنشین در کرانه باختری استفاده کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که تحلیلگران از وقوع انتفاضه سوم در کرانه باختری خبر می دهند. صهیونیست ها طی هفته های اخیر علاوه بر محاصره مسجدالاقصی و هتک حرمت آن منازل شهروندان فلسطینی در کرانه باختری به ویژه بیت المقدس را تخریب می کنند.

درگیری شهروندان فلسطینی با نظامیان صهیونیست طی روزهای اخیر تاکنون صدها زخمی برجا گذاشته است.

کد مطلب 2934124
سمیه خمارباقی

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