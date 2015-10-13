خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: درگیری های میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی که به دنبال یورش های سریالی و هتک حرمت های این رژیم به مسجدالاقصی آغاز شد، از شب گذشته به صورت کاملا گسترده تشدید و وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که بسیاری از تحلیلگران از امکان وقوع انتفاضه سوم خبر می دهند. این درگیری ها از آغاز ماه جاری میلادی (اکتبر) آغاز و به سرتاسر فلسطین کشیده شد. در این میان، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برخی کشورهای عربی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را برای جلوگیری از انتفاضه فلسطینی ها تحت فشار قرار داده اند. در میان این کشورها عربستان سعودی و مصر قرار دارند که به درخواست تل آویو از ابومازن خواسته اند با تمام توان مانع از وقوع انتفاضه در فلسطین شود. این رسانه ها اعلام کردند که ابومازن و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دائما درباره راه های جلوگیری از وقوع انتفاضه در سرتاسر فلسطین با یکدیگر رایزنی می کنند.

چگونگی وقوع انتفاضه اول و دوم در سرزمین های اشغالی

انتفاضه اول؛ نخستین انتفاضه در سرزمین های اشغالی در چهلمين سال تأسيس رژیم نامشروع صهیونیستی به وقوع پيوست. در سال ۱۹۸۷ فرار شش مجاهد فلسطينی از زندان مركزی غزه، ارتش رژیم صهیونیستی را به تحرك واداشت. پس از این رویداد، مجاهدين وابسته به جنبش جهاد اسلامی با حمله به یک خودروی حامل نظامیان صهیونیست در غزه، یکی از نظامیان را به هلاكت رساندند. این اقدام موجب هراس صهیونیستها شد تا جایی که «اسحاق رابین» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی سوگند خورد كه انتقام خواهد گرفت. در اكتبــر ۱۹۸۷ نظامیان صهیونیست با ارتکاب دو جنایت در «الشجاعیه» و اردوگاه «البریج» واقع در نوار غزه موجبات خشم و نفرت بیش از پیش مردم فلسطين نسبت خود را فراهم آوردند و همین مسأله باعث بروز ناآراميهای گسترده در نوار غزه شد.

ناآراميهای بوجود آمده در نوار غزه به بيت المقدس نيز کشیده شد. در پی این ناآرامیها مردم كرانه باختری با هدف ابراز همدردی با ساكنان بيت المقدس و نوار غـزه، دست به اعتصاب عمــومی زدند. بدین ترتیب، تنش ها و نا آرامیها به تدریج به شهرهای رام الله، الخلیل و نابلس هم کشیده شد. در پی این حوادث، جرقه اصلی آغاز انتفاضه اول زده شد بدین صورت که در هشتم دسامبر ۱۹۸۷ تصادفی در نزديكی اردوگاه فلسطينی موسوم به «جبالیا» اتفاق افتاد كه طی آن یک كاميون نظامی صهیونیستی با گروهی از فلسطينيان برخورد كرد و به دنبال آن ۴ فلسطینی شهید و۷ تَن دیگر زخمی شدند. ابهامات فراوان این تصادف فلسطینیان را به این یقین رساند که حادثه، عمدی بوده است، در نتیجه قيام گسترده فلسطينيان از نوار غزه آغـاز و به تمامی سرزمينهای اشغالی كشيده شد.

اما انتفاضه دوم؛ در روز ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ و در پی ورود «آریل شارون» نخست وزیر وقت رژیم اشغالگر قدس به مسجد الاقصی به همراه تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست، انتفاضه دوم فلسطین موسوم به انتفاضه اقصی شعله ور شد. این اقدام باعث تحریک فلسطینیان و بروز درگیری میان نمازگزاران و نظامیان صهیونیست شد و در پی آن ۷ فلسطینی شهید و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدند. در آن زمان درگیری های شدیدی در شهر اشغالی قدس رخ داد که منجر به زخمی شدن ده ها فلسطینی شد و این درگیری ها خیلی زود به تمامی مناطق کرانه باختری و نوار غزه کشیده شد و به نام «انتفاضه الاقصی» شهرت پیدا کرد. «محمد الدره» کودک شهید فلسطینی که در دومین روز انتفاضه اقصی به شهادت رسید، نماد انتفاضه دوم فلسطین به شمار می رود.

عوامل مستقیم و غیر مستقیم وقوع دور جدید درگیریها در سرزمین های اشغالی

علل وقوع دور جدید درگیریهای شدید میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی را می توان به دو عامل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. عامل مستقیم همانگونه که اشاره شد، اقدام «اوری اوریل» وزیر امور شهرک سازی رژیم صهیونیستی در هتک حرمت به مسجدالاقصی در آغاز ماه جاری میلادی بود. این وزیر صهیونیست به همراه شماری از شهرک نشینیان با حمایت کامل نظامیان این رژیم در اقدامی هتاکانه با هدف تحریک فلسطینیان وارد صحن های مسجدالاقصی شد. به دنبال مقاومت فلسطینیان موجود در مسجدالاقصی، نظامیان صهیونیست به منظور متفرق ساختن آنها به زور و خشونت متوسل شدند؛ عاملی که موجب تشدید درگیریها و کشیده شدن آن به نقاط مختلف سرزمین های اشغالی شد.

اما عامل غیر مستقیم، سیاست های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی تحت زعامت بنیامین نتیاهو علیه ملت فلسطین است؛ اقداماتی که به ویژه در قدس اشغالی و کرانه باختری کاسه صبر فلسطینیان را لبریز کرده است؛ شهرک‌سازی‌ها در سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارند، املاک فلسطینیان همچنان مصادره و منازلشان تخریب می شوند و بازداشت های غیر موجه نیز همچنان ادامه دارد. علاوه بر آنچه که گفته شد، مردم فلسطین همچنان داغ جنایت های وحشیانه صهیونیست ها علیه همنوعان خود در نوار غزه در جنگ اخیر را بر سینه خود حس می کنند. این عوامل که ناشی از خشم انباشته شده ملت فلسطین علیه صهیونیستها است، دست به دست هم داد تا امروز هراس از وقوع انتفاضه سوم در سرزمین های اشغالی، لرزه به اندام این رژیم اشغالگر بیاندازد.

آیا انتفاضه سوم در راه است؟

پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی مثبت است و برای تشریح آن باید به اظهارات مقامات ارشد فلسطینی و گزارش های رسانه های صهیونیست مراجعه کرد. «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهارنظری در این باره ضمن انتقاد از اقدامات خشونت آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نسبت به احتمال وقوع انتفاضه سوم هشدار داد. وی در عین حال صراحتا اعلام کرد که خواهان تحقق چنین امری نیست.

از سوی دیگر، «محمود الزهار» عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در خصوص احتمال وقوع انتفاضه سوم به دنبال تنش های دو هفته اخیر در سرزمین های اشغالی تصریح کرد: «عوامل وقوع این انتفاضه وجود دارند و فرصت برای آن کاملا فراهم شده است». وی ادامه داد: «با این وجود، این نکته را هم باید در نظر گرفت که نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین از سال ۲۰۰۰ قوی تر شده اند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه انتفاضه جدید به کار خواهند گرفت». در همین ارتباط روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» نیز نوشت: «مقامات اسرائیل آزاد هستند تا هر اسمی را به رویدادهای کنونی در قدس و کرانه باختری اطلاق کنند، اما واقعیت این است که آنچه هم اکنون در این مناطق در جریان است «انتفاضه سوم» نام دارد». این روزنامه می افزاید: «بنیامین نتانیاهو با اقداماتی که انجام داد مسئول وقوع انتفاضه سوم است». این در حالی است که روزنامه صهیونیستی دیگر به نام روزنامه «هاآرتص» در خصوص وقوع انتفاضه سوم می نویسد: «انتفاضه سوم در راه است. پس از سال ها شانه خالی کردن از توافق سیاسی با فلسطینی ها، مصادره اراضی آنها و تخریب خانه هایشان، اکنون وقت تاوان دادن رسیده است و این تاوان چیزی جز وقوع انتفاضه سوم نیست».

انزوای بین‌المللی نتانیاهو و ریخته شدن جام غضب وی بر سَر فلسطینیان

تحلیلگران بر این باورند که بنیامین نتانیاهو به دلیل شکست های پی در پی در عرصه های جهانی به ویژه در مسأله توافق هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ و همچنین بحران سوریه موجب شده تا وی بار دیگر تصمیم نادرستی را اتخاذ کرده و جام غضبش را بر سر ملت فلسطین بریزد. انتقادات گسترده مقامات اروپایی و حتی آمریکایی از ادامه سیاست شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی از یک سو و عقب نشینی غرب از سیاست های خود در قبال بحران سوریه از سوی دیگر، موجب شده تا بنیامین نتانیاهو بیش از پیش در انزوای بین المللی قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان دور جدید قلع و قمع مردم فلسطین به دستور مستقیم بنیامین نتانیاهو ناشی از عوامل داخلی نیز هست. به گفته کارشناسان شهرک نشینان در شرایط کنونی به دلیل تشدید انتقادات غرب از شهرک سازی ها در هراس هستند؛ آنها بیم آن را دارند که روزی مجبور به ترک شهرک ها شوند. از همین روی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جلب رضایت آنها اقدام به قلع و قمع فلسطینیان نموده است. تصمیم مسئولان رژیم صهیونیستی برای احداث واحدهای صهیونیست نشین جدید در قدس اشغالی و کرانه باختری آن هم در گیر و دار درگیریهای گسترده در این مناطق به خوبی گواه این مسأله است.

سوء استفاده نتانیاهو از مشغول بودن افکار عمومی به نزاعات کنونی در منطقه

در شرایط کنونی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا حتی الامکان از مشغول بودن افکار عمومی جهان به درگیریها و نزاعات گسترده در سراسر منطقه سوء استفاده کرده تا بدین ترتیب به آرزوی دیرینه خود در قدس اشغالی یعنی یهودی سازی قدس و تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی جامه عمل بپوشاند. نتانیاهو با قلع و قمع گسترده فلسطینیان در قدس اشغالی تلاش می کند تا حاکمیت مطلق صهیونیستها بر بیت المقدس را عملیاتی کند. در همین ارتباط «حنی عیسی» دبیرکل شورای اسلامی ـ مسیحی حمایت از قدس و مسجدالاقصی می گوید: «نتانیاهو در شرایط کنونی عزم خود را برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی جزم کرده است». وی ادامه داد: «نخست وزیر اسرائیل به دنبال آن است تا کلیدهای مسجدالاقصی مطلقا در اختیار تل آویو باشد و تنها یهودیان اجازه ورود به این مسجد را داشته باشند».

تشدید درگیریها در سرزمین های اشغالی از شب گذشته تاکنون

نظامیان رژیم صهیونیستی از شب گذشته تاکنون قلع و قمع فلسطینیان ساکن قدس اشغالی و کرانه باختری را تشدید کرده اند. وزارت بهداشت فلسطین در گزارشی اعلام کرده که شمار قربانیان درگیری های اخیر در کرانه باختری و نوارغزه به ۲۷ شهید و یکهزار و ۴۰۰ زخمی افزایش یافته است. در ادامه گزارش گفته شده است که یکهزار و ۴۰۰ نفر با استفاده از گلوله گرم و پلاستیکی مجروح شده اند. با احتساب کسانی که با گاز اشک آور زخمی شده اند تعداد مجروحان از ۴ هزار نفر فراتر رفته است. این در حالی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، خواستار نشست اضطراری کابینه برای موافقت با اقدامات امنیتی جدید شده است. این در حالی است که عملیات های شهادت طلبانه پی در پی فلسطینیان علیه نظامیان و شهرک نشینیان صهیونیست، مسئولان این رژیم را کلافه کرده و موجب تشدید اقدامات سرکوبگرانه آنها علیه فلسطینیان شده است.