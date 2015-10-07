https://mehrnews.com/xwX6b ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ کد مطلب 2934226 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ فیلم/ درگیری جوانان فلسطینی با صهیونیست ها درگیری های پراکنده مردم فلسطین با نیروهای رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارد. دریافت 5 MB مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند. فایل آنرا از اینجا دالود کنید: کد مطلب 2934226 عبدالحمید بیاتی کپی شد مطالب مرتبط نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست دیگر در امان نیستند برچسبها رژیم صهیونیستی فلسطین درگیری
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