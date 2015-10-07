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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

فیلم/ درگیری جوانان فلسطینی با صهیونیست ها

فیلم/ درگیری جوانان فلسطینی با صهیونیست ها

درگیری های پراکنده مردم فلسطین با نیروهای رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارد.

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کد مطلب 2934226
عبدالحمید بیاتی

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