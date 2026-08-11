پلمب کارگاه‌ ‌تولید ‌همبرگر ‌غیر بهداشتی در ‌کرج‌ ‌

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ پیمان گودرزی اعلام کرد: مأموران کلانتری 44ولد آباد پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک یک واحد تولیدی در حاشیه شهر، با هماهنگی مراجع قضائی و همراهی اداره بهداشت از این کارگاه بازرسی کردند که با انبوهی از گوشتهای فاسد و ضایعات مرغ مواجه شدند.
وی افزود: در این عملیات، دو نفر متصدی کارگاه که با استفاده از مواد اولیه غیربهداشتی و تاریخگذشته اقدام به تولید همبرگرهای غیرمجاز میکردند، دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند و این کارگاه توسط کارشناسان بهداشت پلمپ و تمامی مواد غذایی کشفشده معدوم گردید.
سرهنگ گودرزی در پایان با هشدار به فعالان غیرمجاز حوزه تولید مواد غذایی تأکید کرد: پلیس با همکاری دستگاههای نظارتی، با هرگونه تولید و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی و تقلبی برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به پلیس 110یا مراجع بهداشتی گزارش دهند تا سلامت جامعه به خطر نیفتد.
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