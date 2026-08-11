حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تقویت توده هوای گرم در استان از روز پنجشنبه تا یکشنبه آینده، دمای هوا در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق غیرساحلی به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز سه شنبه در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات و نواحی شرقی و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، به‌صورت تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد، در برخی نقاط وقوع ناپایداری‌های موقت جوی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام تندباد لحظه‌ای بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.