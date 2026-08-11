به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سفیدان ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان را حرکتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: امروز باید هوش مصنوعی بهعنوان یک ابزار در اختیار معلمان قرار گیرد و دانشآموزان نیز برای استفاده صحیح از این فناوری در مسیر تحصیل و آینده شغلی خود آموزش ببینند.
وی با اشاره به وجود حدود ۲.۵ میلیون دانشآموز و ۲۳ هزار معلم در استان، اظهار کرد: آغاز ایجاد ساختار آموزش و روش تدریس هوش مصنوعی به دانشآموزان یک ضرورت است. هوش مصنوعی علم جدیدی نیست، اما باید شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان کشور در این حوزه ورزیده شوند و بتوانند از آن برای ادامه مسیر تحصیل و آموزش خود استفاده کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در حال حاضر ساختاری برای آموزش هوش مصنوعی ایجاد شده و گروهی از معلمان بهعنوان آموزشدهندگان این حوزه، سایر معلمان را آموزش خواهند داد تا این فناوری به شکل صحیح وارد فرایند تعلیم و تربیت شود.
هوش مصنوعی باید ابزار دست معلم باشد
منادی سفیدان با بیان اینکه هوش مصنوعی میتواند فرایند آموزش را متحول کند، گفت: امروز هوش مصنوعی باید در دست معلم و بهعنوان ابزار آموزشی او باشد.
وی افزود: با استفاده از این فناوری، دانشآموز میتواند حتی یک دستگاه را از همه زوایا مشاهده کند؛ برای مثال تمام اجزای یک دستگاه CNC را ببیند، نحوه باز و بسته شدن آن را یاد بگیرد و درک دقیقتری از فرایند کار با آن به دست آورد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این ظرفیت در حوزههای مختلف از جمله آموزش پزشکی نیز قابل استفاده است و میتواند سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات به دانشآموز و دانشجو را افزایش دهد.
هوش مصنوعی برخی مشاغل را حذف و مشاغل جدید ایجاد میکند
منادی سفیدان با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار اظهار کرد: هوش مصنوعی قطعاً برخی شغلها را از بین خواهد برد، اما در مقابل، مشاغل جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: امروز هوش مصنوعی در برخی حوزههای تخصصی میتواند دادهها و نمونهها را با سرعت و دقت بالایی تحلیل و تفسیر کند و همین مسئله نشان میدهد که ساختار مشاغل در آینده دچار تغییر جدی خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ هزار شغل جدید در نتیجه توسعه این فناوری ایجاد خواهد شد، افزود: در نهایت اقتصاد نیز متحول خواهد شد و اقتصاد دیجیتال در سالهای آینده جایگاه بسیار متفاوتی پیدا خواهد کرد.
سرعت آموزش با هوش مصنوعی افزایش مییابد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هوش مصنوعی از بهترین سرمایههایی است که باید در اختیار نظام آموزشی قرار گیرد؛ چراکه سرعت آموزش را افزایش میدهد و امکان ارائه دادههای بیشتر و دقیقتر به دانشآموزان را فراهم میکند.
منادی سفیدان خاطرنشان کرد: البته ورود هوش مصنوعی کار معلمان را نیز سختتر میکند؛ چراکه فاصله دانشی میان معلم و دانشآموز باید دائماً مدیریت شود و معلم نمیتواند از تحولات سریع این حوزه عقب بماند.
جزیرهای عمل کردن در آموزش باید پایان یابد
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاههای مختلف آموزشی کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه چند علم بهعنوان علوم پیشران مورد توجه قرار گرفتهاند و هوش مصنوعی نیز میتواند اجرای این برنامهها را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
منادی سفیدان افزود: امروز در حوزه آموزش، دستگاههای مختلفی فعالیت دارند؛ وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی را در اختیار دارد، وزارت علوم دانشگاهها را مدیریت میکند، وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۰۸ هزار مدرسه دارد، دانشگاه فرهنگیان مسئول تربیت معلم است و وزارت کار نیز بخشهایی از آموزش کشور را برعهده دارد.
وی تأکید کرد: این دستگاهها ابتدا باید هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند و یکپارچگی در نظام آموزشی کشور ایجاد شود؛ چراکه پایان دادن به جزیرهای عمل کردن میتواند به افزایش بهرهوری و تحقق عدالت آموزشی منجر شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ایجاد یک وزارتخانه واحد آموزشی گفت: اگر این هماهنگیها در مسیر اجرا شکل بگیرد، در ادامه میتوان درباره ساختارهای جدید و ایجاد یک مجموعه یکپارچه آموزشی تصمیمگیری کرد؛ البته هدف باید چابکتر و کوچکتر شدن دولت و افزایش بهرهوری نظام آموزشی باشد.
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