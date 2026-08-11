https://mehrnews.com/x3cMMn ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ کد مطلب 6914309 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ ویژه برنامه هنر در ساحت عاشورا در کاشان برگزار شد کاشان - ویژه برنامه هنر در ساحت عاشورا با تجلیل از پیشکسوتان پیشه و کسبه عزاداری حسینی در کاشان برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6914309 کپی شد مطالب مرتبط نقش هنر در برگزاری شکوهمند عزاداری امام حسین(ع) بسیار شکوهمند است هنر سیدالشهدا(ع) ماندگار کردن دین با شهادت بود نیمقرن روضه و اشک در خانه نوغانیهای مشهد برچسبها عزاداران حسینی کاشان هنرمندان
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