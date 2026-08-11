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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

ویژه برنامه هنر در ساحت عاشورا در کاشان برگزار شد

ویژه برنامه هنر در ساحت عاشورا در کاشان برگزار شد

کاشان - ویژه برنامه هنر در ساحت عاشورا با تجلیل از پیشکسوتان پیشه و کسبه عزاداری حسینی در کاشان برگزار شد.

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کد مطلب 6914309

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