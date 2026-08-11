  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

دستگیری قاتل برادر در بستان‌آباد

دستگیری قاتل برادر در بستان‌آباد

بستان آباد- فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد از دستگیری قاتل در پی وقوع یک فقره قتل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی عصر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان بستان‌آباد، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عامل قتل آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم به دلیل اختلافات خانوادگی، برادر خود را به قتل رسانده است که مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از اشرافیت پلیسی، قاتل را بلافاصله پس از ارتکاب قتل شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور به‌موقع، با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6914381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها