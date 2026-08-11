به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی عصر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان بستان‌آباد، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عامل قتل آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم به دلیل اختلافات خانوادگی، برادر خود را به قتل رسانده است که مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از اشرافیت پلیسی، قاتل را بلافاصله پس از ارتکاب قتل شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور به‌موقع، با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.