مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اقتدار نظام اسلامی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه بخشدار جدید صفائیه خوی با بیان اینکه خواست عمومی مسئولان نظام مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است افزود: آرای مردم در سرنوشت کشورمان تأثیرگذار و تعیین کننده است و مسوولان با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند و این نشانگر این است که حکومت مردم بر مردم در جمهوری اسلامی حاکم است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری مردم موجب تقویت بنیان انقلاب و مقابله با توطئه های دشمنان می شود اظهارداشت:حضور حداکثری مردم در این انتخابات از اهداف دولت است و امیدواریم با مشارکت مردم انتخابات باشکوهی برگزار شود.

مصطفوی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۳۷ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند افزود: سال های گذشته اکثر مردم استان آذربایجان غربی روستانشین بودند ولی مهاجرت روستاییان به شهرها در سال های اخیر، وظیفه ما را برای عمران و آبادانی روستاها جهت جلوی از این مهاجرت سنگین تر کرده است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی با اشاره به مشکل اشتغال در استان، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان استان در زمینه کشاورزی را از راه های رفع این مشکل و بیکاری دانست.

ویبا بیان اینکه استان ما رنگین کمان مذاهب، اقوام و ادیان است، به ضرورت حفظ وحدت و انسجام در استان اشاره و اضافه کرد: با حفظ وحدت، انسجام و همدلی می توانیم استقلال کشور را در دنیا حفظ کرده و به عنوان یک کشور تأثیرگذار در منطقه ایفای نقش کنیم.

فرماندار شهرستان خوی نیز در این آیین با تجلیل از تلاش ها و خدمات بخشدار قبلی صفائیه گفت: تغییراتی که در مسوولیت ها صورت می گیرد طبیعی بوده و هدف از آن استفاده از تجربیات جدید در رشد و توسعه منطقه است.

حسین سیوانی اصل افزود: بخش صفائیه جز محروم ترین بخش های شهرستان خوی بوده و در زمینه آموزش و پرورش و خانه بهداشت و گازرسانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین با بیان ظرفیت های دامداری و کشاورزی بخش صفائیه بر ضرورت توجه به توسعه صنایع تبدیلی در بخش دامپروری و کشاورزی در این بخش تاکید کرد.

در ادامه این مراسم با تقدیر از تلاش های داوود آقابالازاده بخشدار قبلی، ناصر سنائی به عنوان بخشدار جدید بخش صفائیه خوی معرفی شد.