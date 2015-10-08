استفاده از ظرفیت کارگروه های استان در مجمع مشورتی توسعه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مجمع مشورتی استان کرمانشاه شامگاه چهارشنبه برگزار و طی آن مواردی مطرح شد که از آن جمله می توان به دغدغه دلتنگی متولی حوزه فرهنگ استان برای یک نقد منصفانه در مقابل نقدهای احساسی اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عنوان یک دکترای زبان و ادبیات فارسی در مجمع مشورتی توسعه استان کرمانشاه حضور داشت تشکیل این مجمع و برگزاری جلسات آن را نقطه عطفی برای استان دانست و گفت: تحقق این موضوع مستلزم این است که تمام ظرفیت های مجمع احصا و به وظایف آن عمل کنیم.

ضرورت اولویت بندی مشکلات

ابراهیم رحیمی زنگنه افزود: برای توسعه استان کرمانشاه باجمعیت دو میلیونی و ۱۴ شهرستان باید ابتدا مشکلات اولویت بندی شود و سپس در جهات مختلف برای رفع آنها و سپس توسعه استان اقدام شود.

وی با بیان اینکه در گذشته توسعه را در یک یا چند بعد می دیدند گفت: هم اکنون توسعه ابعاد مختلف دارد و توسعه همه جانبه و پایدار در دنیا مد نظر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه باید کلی نگر و آینده نگر بوده و به داشته هایمان نیز توجه کنیم و زیر مجموعه این مجمع را به شکلی ترسیم کنیم که امکان ارتباط همه اعضا با هم برقرارباشد.

وی افزود: به دلیل اینکه اعضای مجمع هریک متخصص بخش خاصی هستند ناهمگون هستیم و اشتراکات چندانی با هم نداریم، اگر کمیته هایی مشخص و هریک از کمیته ها در حوزه تخصصی خود با صاحبنظران نشست هایی را برگزار و نتیجه آن را به مجمع منتقل کنند می توان شاهد توسعه همه جانبه در استان بود.

برای رسیدن استان به توسعه باید از حواشی پرهیز کرد

رحیمی زنگنه با تاکید بر اینکه اگر هدف ما توسعه استان است باید از حواشی پرهیز کنیم گفت: ما باید دلسوزانه برای توسعه استان تلاش کنیم و مشکلات آن را حوزه خود بشناسیم تا بتوانیم به روند توسعه استان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه دل من برای یک نقد منصفانه در حوزه فرهنگ تنگ شده است گفت: متاسفانه اغلب نقدهای صورت گرفته در این حوزه احساسی و بدون اشراف به همه ابعاد نقدی که صورت گرفته، است.

دعوت از مدیران هر حوزه در مجمع برای احصا مشکلات استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: باید هدف اصلی گم نشود که توسعه استان به صورت یکپارچه و همه جانبه اتفاق بیفتد و بتوانیم با نقدهایی منصفانه توسعه روز افزون استان را رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: باید در این مجمع از مدیران هر حوزه دعوت شود تا به بیان مشکلات حوزه خود بپردازند و سپس با بهره گیری از نظرات صاحبنظران به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخته شده و به تاثیرات جلسات امیدوار بود.

تعمیم نتایج مجمع به دستگاه های دولتی

در ادامه فرماندار کنگاور بر تعیین رابطه مجمع مشورتی با دولت تاکید کرد تا در نتیجه آن بتوان نتایج به دست آمده در این نشست را برای رفع مشکلات موجود در استان به دستگاه های دولتی تعمیم داد.

شریف خسروی گفت: اگر رابطه مد نظر ایجاد نشود نمی توان به نتایج نشست های مجمع مشورتی امیدوار بود و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد نتایج در هیچ نقطه ای عملیاتی نمی شود.

شعبانی از ظرفیت موجود در مجمع مشورتی برای توسعه استان نهایت استفاده را ببرد

در ادامه یکی از اعضا به نام ملکی که به عنوان یک مدیر امور فرهنگی و با سابقه ۲۷ سال فعالیت در این حوزه در مجمع حضور داشت خطاب به محمدرضا شعبانی، عضو مجمع مشورتی توسعه کشور، تاکید کرد: آقای شعبانی از فرصت به دست آمده در مجمع مشورتی توسعه کشور برای توسعه استان نهایت استفاده را ببرند.

وی افزود: مجمع مشورتی توسعه کشور از نزدیکترین مراکز در کشور به تصمیم گیریها ست، لذا می توان از آن برای توسعه همه جانبه و روز افزون استان بهره برد.

در این جلسه مقرر شد تمامی اعضا برنامه های خود را تهیه و تدوین کرده تا در جلسات بعدی و پس از تشکیل کمیته های تخصصی مطرح و بررسی شوند و بهترین طرح ها انتخاب و به مجمع مشورتی توسعه کشور منتقل شود.

هم چنین پیشنهاد شد: افراد متخصص در هر حوزه، حوزه خود را طی سال های گذشته و دولت های پیشین آسیب شناسی کنند تا با احصا آسیب ها بتوان راهکارهایی را برای پیشگیری از آن در برنامه های آتی ارائه کرد.

تشکیل اتاق فکر برای موضوعات مختلف و تقسیم بندی اعضا براساس تخصص های مرتبط و هم چنین انتقال نتایج کارگروه های موجود در استان به نشست های مجمع مشورتی برای رسیدن به نتایج بهتر از دیگر پیشنهادت مطروحه در اولین نشست مجمع مشورتی توسعه استان کرمانشاه بود.