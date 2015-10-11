حجت‌الاسلام سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۴.۵ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان خبر داد و افزود: از این تعداد یک‌میلیون و ۴۰۰ نفر معلول، ۸۰۰ نفر زنان سرپرست خانوار و مابقی کودکان مهدهای کودک هستند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی، شهریه‌های دانشجویان تحت پوشش این سازمان‌ها به‌صورت متمرکز پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: ۳۷ هزار دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحت پوشش این سازمان قرار دارند و در طول سال از خدمات آن بهره‌مند‌ می شوند.

۳۳ دوره مسابقات قرآنی ویژه معلولان برگزار می‌شود

مدیرکل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور همچنین به برگزاری سی و سومین دوره مسابقات قرآنی سازمان بهزیستی کشور اشاره و تصریح کرد: این دوره از مسابقات ویژه معلولان، مربیان مهدهای کودک و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.

سید محمدی ضمن بیان این مطلب که رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم و داستان‌های قرآنی از مهم‌ترین محورهای سی و سومین دوره مسابقات قرآنی سازمان بهزیستی کشور است، عنوان کرد: کار مقدماتی مسابقات قرآن کریم با شرکت ۶۰ هزار نفر در سراسر کشور در حال برگزاری است که منتخبان آن به مسابقات کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی ارتقای فرهنگ قرآنی در بین خانواده بزرگ بهزیستی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره از مسابقات برشمرد و ابراز داشت: یکی از برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی سازمان بهزیستی اجرای سفرهای زیارتی است که تاکنون دو هزار نفر از افراد تحت پوشش از ۱۱۴ شهرستان کشور به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

برگزاری جشنواره ویژه کودکان تحت پوشش بهزیستی در بابلسر

مدیرکل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور همچنین از برگزاری جشنواره ورزشی ویژه کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهرستان بابلسر با همکاری حوزه اجتماعی این سازمان خبر داد و اظهار داشت: در این جشنواره ورزشی ۷۰۰ نفر از کودکان در ۱۵ رشته ورزشی حضور داشته و در اول مدت برگزاری جشنواره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سید محمدی در پایان یادآور شد: در نیمه نخست سال جاری و برای اولین بار شورای عالی قرآنی با حضور پیشکسوتان قرآن و با حضور متولیان این امر و باهدف ارتقاء فرهنگ قرآنی در جامعه در سازمان بهزیستی تشکیل شد.