تیم ثامن الحجج(ع) با فدراسیون هندبال مشکل داشت

به گزارش خبرنگار مهر کوروش صبوریان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته تربیت بدنی در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد با ابیان اینکه موسسه هندبال ثامن الحجج(ع) با مسئولان ورزش استان مشکلی ندارند اظهار کرد: کناره گیری تیم هندبال ثامن الحجج(ع) از لیگ هندبال کشور را به دلیل وجود مشکلات لیگ و فدراسیون هندبال بود.

وی گفت: ما با مسئولان موسسه و تیم ثامن الحجج(ع) مشکلی نداریم و این موسسه در حال حاضر در رشته والیبال حامی ورزش استان است.

سرانه ورزش مشهد فقط ۳۷ صدم متر مربع است

صبوریان در ادامه به ظرفیت های بالای خراسان رضوی در ورزش اشاره و بیان کرد: سرانه ورزشی استان با احتساب اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان ۵۳ صدم متر مربع و سرانه مشهد نیز فقط ۳۷ صدم متر مربع است.

مدیر کل ورزش استان با بیان اینکه مشهد ۵۱ درصد جمعیت خراسان رضوی را در خودش جای داده است بیان کرد: بزرگترین سالن ورزشی مشهد دو هزار و ۵۰۰ نفر ظرفیت دارد که این مسئله برای شهری مانند مشهد به هیچ عنوان کافی و رضایت بخش نیست.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماه گذشته اداره کل و رزش و جوانان استان از انجام ۲۴ طرح کلان ورزشی در شش ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تعدادی از این طرح ها فرا ملی بودند که با همکاری و همدلی هیئت های ورزشی استان برگزار شدند.

صبوریان در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران به تغییر و تحولات در راس هیئت های ورزشی استان گفت:در حال حاضر هیئت های کبدی، قایقرانی، کوهنوردی، هاکی، هندبال، وزنه برداری، تیروکمان، بیماران خاص و اسکواش توسط سرپرست اداره می شوند که برخی از این هیئت ها بزودی با برگزاری انتخابات رو سای آنها تعیین خواهد شد.

مدیر کل ورزش استان در پاسخ به این سوال که شما به عملکرد خودتان به عنوان مدیر کل ورزش خراسان رضوی چه نمره ای می دهید گفت: نمره من بالاتر از ۱۸ است.

وی همچنین به حضور چند ورزشکار خراسانی در المپیک ۲۰۱۶ برزیل اشاره و تاکید کرد:پیش بینی می شود علاوه بر حسن تفتیان ورزشکارانی در رشته جودو، دوچرخه سواری و بسکتبال در المپیک برزیل حضور داشته باشند.

صبوریان همچنین از برگزاری شواری ورزش استان در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: تا کنون جلسه ای با عنوان شورای ورزش استان در استانداری تشکیل نشده است اما با تهیه و تکمیل گزارشی از انتظارات جامعه ورزش از استانداری و دولت این جلسه تا یک ماه آینده برگزار خواهد شد

مسائل مالی هیئت ها نیازمند بررسی

وی در ادامه به گزارش هیئت بازرسی وزارت ورزش و جوانان از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و هیئت های ورزشی استان اشاره واظهار کرد: در این گزارش مسئله ویژه ای وجود ندارد، اما نکاتی در مورد مسائل مالی چند هیئت از جمله هیئت ورزش های همگانی نیازمند بررسی بیشتر است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به شرایط میزبانی از مسابقات کشوری و بین المللی گفت: ما به شرطی از مسابقات ورزشی میزبانی می کنیم که برای ورزش استان آورده ای داشته باشد در غیر این صورت بنده مخالف میزبانی از مسابقات کشوری و بین المللی هستم.

برای ۲۰۱۷ برنامه ای نداریم

در ادامه این نشست جعفر وزیری معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که در بخش فرهنگی و جوانان چه برنامه مدون و مصوبی برای اجرا در ویژه برنامه های مشهد ۲۰۱۷ در نظر گرفته اید گفت: تا کنون هیچ برنامه مصوبی در این زمینه نداریم و هنوز تصمیم نهایی در مورد برنامه های مشهد ۲۰۱۷ نگرفته ایم.

وی افزود: با راه اندازی اتاق فکر جوانان با حضور اساتید برتر کشوری به صورت جدی برنامه های سال ۲۰۱۷ که مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود را دنبال می کنیم.