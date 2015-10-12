بیش از ۳۵۰۰ عنوان بازی غیرمجاز در ایلام و مهران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز در این دو شهرستان فعال شده و با حضور مسئولان ستاد مرکزی، اولین عملیات پاکسازی این دو شهرستان انجام شد.

خسرو کردمیهن، رئیس این ستاد افزود: در شهرستان ایلام از ۳ مرکز توزیع بیش از ۳۰۰۰ عنوان غیرمجاز و در شهرستان مهران از ۲ مرکز توزیع بیش از ۵۰۰ عنوان غیرمجاز کشف و ضبط شد.

تاکنون هفت مرکز شهرستان اعم از رشت، ارومیه، اردبیل، اهواز، یزد، ایلام و مهران با حضور ستاد مرکزی مورد بازرسی قرار گرفته که مجموعا از این هفت عملیات بیش از ۶۰ هزار بازی غیرمجاز کشف و ضبط شده است.