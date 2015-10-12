  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

بیش از ۳۵۰۰ عنوان بازی غیرمجاز در ایلام و مهران کشف و ضبط شد

بیش از ۳۵۰۰ عنوان بازی غیرمجاز در ایلام و مهران کشف و ضبط شد

ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز از کشف و ضبط بیش از ۳۵۰۰ عنوان بازی غیرمجاز در عملیات اخیر در دو شهرستان ایلام و مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز در این دو شهرستان فعال شده و با حضور مسئولان ستاد مرکزی، اولین عملیات پاکسازی این دو شهرستان انجام شد.

خسرو کردمیهن، رئیس این ستاد افزود: در شهرستان ایلام از ۳ مرکز توزیع بیش از ۳۰۰۰ عنوان غیرمجاز و در شهرستان مهران از ۲ مرکز توزیع بیش از ۵۰۰ عنوان غیرمجاز کشف و ضبط شد.

تاکنون هفت مرکز شهرستان اعم از رشت، ارومیه، اردبیل، اهواز، یزد، ایلام و مهران با حضور ستاد مرکزی  مورد بازرسی قرار گرفته که مجموعا از این هفت عملیات بیش از ۶۰ هزار بازی غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 2938543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها