ممنوعیت تبلیغ ۳۷ قلم کالای مضر در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت حسینی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی غذا، درباره ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تهیه فهرست کالاهای آسیب‌رسان سلامت، اظهارداشت: جلسات متعدد کارشناسی با حضور گروه‌های مختلفی از نمایندگان شرکت های تولید محصولات غذایی برگزار و کالاهای مربوطه که دارای چربی، نمک و شکر زیاد هستند، تدوین شد. هچنین این کالاها جهت ممنوعیت در تبلیغ از سوی وزیر بهداشت به سازمان صدا و سیما ابلاغ شده است.

وی درباره برنامه وزارت بهداشت برای نظارت بر کیفیت آبلیموهای تولیدی، گفت: از سال گذشته برنامه ارتقای کیفیت آبلیمو را در دستور کار داریم. علت تقلب در آبلیموها به علت تعدد نام‌های تجاری و همچنین تولیدهای قراردادی است. در این راستا محدودیت‌های جدی برقرار کردیم و در سطح عرضه نیز نمونه‌برداری‌های متعدد انجام شده است.

حسینی افزود: به دنبال بررسی‌های انجام شده مشخص شد که تعدادی از این محصولات با استانداردهای وزارت بهداشت مطابقت ندارند. بر این اساس سه خط تولید آبلیمو متوقف و ۵۱ پرونده تخلف نیز به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی به مردم توصیه کرد که به هیچ وجه از آبلیموهای فله‌ای استفاده نکنند، زیرا سازمان غذا و دارو آبلیموهای فله‌ای را به هیچ عنوان تایید نمی‌کند.

حسینی با بیان این مطلب که آبلیموهای صنعتی به شدت کنترل می‌شوند، افزود: در تولید آبلیموها یا باید از کنسانتره استفاده شود یا از لیموی تازه، غیر از این باشد مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره سرانجام روغن پالم در محصولات غذایی به ویژه لبنیات، گفت: به دنبال سخت‌گیری‌هایی که در این زمینه صورت گرفته واردات روغن پالم از ۷۵۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار تن در سال ۹۳ کاهش یافت و در سال ۹۴ نیز همین سقف را متوقف کرده‌ایم.

حسینی با بیان اینکه روغن پالم به دلیل روغن اسید اشباع از نظر تغذیه‌ای باید با دقت مصرف شود، گفت: این روغن در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در مصرف آن باید استانداردها را رعایت کرد. اکنون این روغن در محصولات خاصی نظیر روغن سرخ‌کردنی که نیازمند مقاومت حرارتی زیادی است، با استانداردهای لازم اجازه مصرف دارد، اما پالم در لبنیات به جز روکش بستنی ممنوع شده است. در این زمینه آزمایش‌های متعدد نیز در سطح عرضه نیز انجام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در شهریور ۹۳ تعداد زیادی از محصولات لبنی از روغن پالم استفاده می‌کردند، ادامه داد: پیگیری‌های قضائی لازم در این زمینه انجام شده و اکنون روغن پالم چه در محصولات لبنی پرچرب و چه کم چرب وجود ندارد.