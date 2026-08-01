هشدار ژنرال آمریکایی درباره کمبود توان نظامی برای دفاع از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست روز شنبه به نقل از مقامات گزارش داد که فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است که منابع دریایی فعلی برای ادامه دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکهای بالستیک ایران کافی نیست.
طبق گزارشها، ژنرال الکسوس گرینکویچ، رئیس فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا،به مقامات ارشد دفاعی گفته است که بدون ناوشکنهای اضافی نیروی دریایی ممکن است مجبور شود حفاظت از سرزمین آمریکا را به اسرائیل اولویت دهد و این امر فشار فزایندهای را بر منابع نظامی آمریکا در حالی که درگیری با ایران ادامه دارد، نشان میدهد.
به نوشته واشنگتن پست، ناوشکنهای مجهز به سامانههای دفاع موشکی از اصلیترین ابزارهای آمریکا برای رهگیری موشکهای بالستیک ایران به شمار میروند و کمبود آنها فشار مضاعفی بر منابع نظامی واشنگتن در شرایط تشدید تنشها در منطقه وارد کرده است.
مقامات پنتاگون این اطلاعرسانی را بخشی از روند معمول ارتش برای شناسایی خطرات عملیاتی توصیف کردند اما این رسانه افزود که نه وزارت دفاع و نه فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا علناً در مورد این موضوع اظهارنظر نکردهاند.
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