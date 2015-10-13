اعتقاددولت به کاهش سود بانکی/بایدتعهدات خود دربرجام را اجرا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با اشاره به تصویب جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: رای نمایندگان به این طرح نشان‌دهنده درک درست آنان از واقعیت های کشور است که متناسب با این واقعیات توانستند تصمیمات سنجیده‌ای اتخاذ کنند، لذا باید از مدیریت هیات رئیسه به ویژه رئیس مجلس تشکر و قدردانی داشته باشم.

وی افزود: امیدوارم این تصمیم مناسب شرایطی را فراهم کند تا مسئولین در شرایط پساتحریم بتوانند حقوق به تعویق افتاده ملت را استیفا کنند و شاهد شتاب‌بخشی به رشد و توسعه کشور باشند.

نوبخت ادامه داد: تا تحقق شرایط پساتحریم که اواخر امسال و یا اوایل سال آینده است و شرایطی متفاوت مقابل ایران قرارخواهد داد، برنامه متفاوتی برای این ۵ ماه در دولت طراحی شد و امشب رئیس جمهور در یک برنامه زنده رسانه‌ای کلیت این برنامه را به اطلاع مردم خواهد رساند و ستاد اقتصادی دولت نیز هفته آینده جزئیات این برنامه را بیان خواهد کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اقتصاد بیماری در سال ۹۲ به دولت تدبیر و امید سپرده شد، توضیح داد: مرتب شاخص‌های اقتصادی توسط دولت کنترل می شود و هر هفته همه شاخص ها بررسی، جمع بندی و متناسب با شرایط روز، برنامه‌ای مقتضی طلبیده خواهد شد لذا نمی توانیم همه برنامه های خود را معطوف به برنامه پنجم و حتی بودجه ۹۴ کنیم. ما لحظه لحظه شرایط اقتصادی کشور را رصد و پیش‌بینی می کنیم و متناسب با آن، نسخه می‌پیچیم.

وی خبر از پایان پیش نویس لایحه احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه در هیات دولت داد و عنوان کرد: آماده هستیم که این لایحه را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کنیم و مجلس نیز فرصت دارد تا نیمه آذر ماه آن را بررسی و سپس لایحه بودجه ۹۵ را در دستور کار خود قرار دهد.

نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که واکنش دولت در مورد رفتار ناشایست نمایندگان در جلسه بررسی کلیات برجام نسبت به اعضای هیات دولت چیست؟ گفت: درباره واکنش ناشایستی که در رفتار برخی از نمایندگان نسبت به اعضای دولت وجود داشت، قطعا وجدان عمومی به درستی قضاوت خواهد کرد و مجلس به گفته امام خمینی(ره) باید عصاره ای از فضایل ملت باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما انتظار خویشتنداری از نمایندگان مجلس داریم، خاطرنشان کرد: واکنش دولت همین رفتار دکتر صالحی است که نوع نگاه اخلاق‌مدار دولت را در این شیوه از برخورد نشان داد.

وی همچنین در خصوص اجرایی شدن برجام گفت: طرف مقابل برای انجام تعهداتش نیاز به قطعنامه شورای امنیت داشت که این کار انجام شد. دولت آمریکا نیز تا اینجا به تعهدات خود عمل کرده است و ما نیز باید اقدامات خود را شروع کنیم.

نوبخت با بیان اینکه قطعا تحریم ها برچیده خواهد شد، گفت: ما برای شرایط بدون تحریم برنامه ریزی های خود را انجام داده ایم و همانطور که مطلع هستید، هیات های خارجی برای شرایط پساتحریم و تمهید مقدمات به ایران سفر می کنند و این نشان می دهد که از فرصت کوتاهی که تا لغو تحریم ها در اختیار داریم، باید به درستی استفاده کنیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: کشورهایی که به تکنولوژیشان نیازمندیم را احصاء کرده ایم و می دانیم هر کشوری چه نوع نیازهای ما را می تواند برطرف کند و ما در این تعاملات به دنبال سرمایه و تامین بازار هستیم لذا می دانیم که انتظارات و خواسته های ما از طرف مقابل چیست.

وی همچنین در خصوص یارانه مهر ماه توضیح داد: یارانه مهر ماه تا پایان همین ماه به حساب خانوارها واریز خواهد شد.

نوبخت همچنین در خصوص فاجعه منا گفت: خانم امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور بخش حقوقی این فاجعه را پیگیری می کند، در کنار آن نیز سازمان حج هم وظایف خود را انجام می دهد و فعالیت های دولت نیز تا تعیین تکلیف ۶۵ مفقود ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در آینده هم این فعالیت دولت تا استیفای حقوق ِ تضعیف شده ِ حجاج ایرانی استمرار خواهد داشت.

وی در مورد جزئیات بسته اقتصادی جدید دولت که مورد سوال خبرنگاری بود، عنوان کرد: امشب رئیس جمهور کلیاتی از این بسته را توضیح خواهد داد و در آغاز هفته آینده نیز ستاد اقتصادی دولت در یک نشستی جزئیات را برای شما تشریح خواهد کرد.

نوبخت در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این بسته ارتباطی به نامه چهار وزیر دارد، گفت: خیر، نامه رئیس جمهور به معاون اول در تیر ماه بوده است و تاریخ و شماره این نامه مشخص است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس جمهور در تیر ماه از معاون اول خواست که دستگاه های ذیربط برنامه های خود را برای اصلاح حوزه پولی و مالی و همچنین بازار سرمایه اعلام کنند و ما نیز روز شنبه در جلسه ای جزئیات این برنامه را به اطلاع اصحاب رسانه خواهیم رساند.

وی همچنین در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه تغییراتی برای تحرک در رونق اقتصادی در پیش است و در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تغییراتی در کابینه بوجود آید، اظهار کرد: فکر نمی کنم نظر رئیس جمهور این باشد که قرار است در تیم اقتصادی دولت تغییری حاصل شود و یا حداقل صحبتی پیرامون تغییر اعضای ستاد اقتصادی دولت به عمل نیامد لذا همه باید تلاش کنیم با هماهنگی کامل امور را پیش ببریم.

نوبخت تصریح کرد: در مقایسه با ادوار قبل هماهنگی که بین بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد وجود دارد، یک هماهنگی قابل قبول و متناسب است و دستگاه های ما نیز با هم هماهنگ عمل می کنند.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص نرخ سود بانکی توضیح داد: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است. آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار بود.

وی با بیان اینکه دولت به تقلیل سود بانکی معتقد است، گفت: اعضای شورای پول و اعتبار در سفر استانی بودند و من در اولین جلسه این موضوع را مطرح خواهم کرد. البته اینکه رقم سود بانکی باید تقلیل کند هر سه دستگاه (بانک مرکزی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) متفق‌النظر بودند اما اختلاف هایی در میزان این کاهش وجود داشت

نوبخت ادامه داد: بانک مرکزی اعتقاد داشت که این تقلیل باید به تدریج صورت گیرد و رقمی در نظر گرفته شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

سخنگوی دولت همچنین در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری اعلام کرد: گزارشات مقدماتی مرکز آمار نشان می دهد که بهار امسال رشد اقتصادی مثبت است.

وی افزود: آنچه که در گزارش مقدماتی مرکز آمار پیش‌بینی می شود معمولا اختلافی با گزارش نهایی این مرکز ندارد. لذا رشد اقتصادی در بهار امسال مثبت است.

نوبخت با اشاره به تصویب جزئیات برجام با با رأی بالا در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز که مجلس به جزئیات برجام رای داد فراتر از رایی بود که به کلیات داد و این آمار از ۱۳۹ به ۱۶۱ افزایش یافت حتی هفته گذشته نیز میزان رای مجدد به وزیر راه و شهرسازی بیش از رای اعتماد اولیه به این وزیر بود، لذا معلوم است که آراء به این سمت در حال افزایش است.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص شورای عالی ایرانیان تصریح کرد: این شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر بود، اما ماهیت آن مربوط به وزارت امور خارجه است، لذا سازمان مدیریت به رئیس جمهور پیشنهاد داد که این نهاد به زیرمجموعه وزارت کشور برود که اقداماتش در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سوال که یارانه افراد پردرآمد در کجا هزینه خواهد شد، خاطرنشان کرد: طرح سلامت بهداشت، درمان و برنامه کوتاه مدتی که در جهت حمایت از تولید در نظر گرفته ایم، حوزه هایی است که درآمد حذف یارانه خانواده های پردرآمد به آن تعلق خواهد گرفت.

نوبخت در ادامه در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اذعان کرد: پرونده این موسسات در قوه قضائیه در حال رسیدگی است و انتظار داریم که به صورت شایسته ای این پیگیری‌ها ادامه یابد و بانک مرکزی نیز آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته باشیم، توضیح داد: پرداخت های عمرانی دولت، تا پایان سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود؛ چراکه یکی از عوامل محرک برای عبور از گردنه رکود، همین پرداخت ها است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور حذف خانوارهای پردرآمد توسط وزارت رفاه را خلاف قانون دانست، گفت: چرا باید چنین موضوعی خلاف قانون باشد؟ در قانون آمده است که دولت موظف است خانواده های پردرآمد را شناسایی کند و بالاخره باید این کار توسط یک دستگاهی در دولت انجام شود و با توجه به ماهیت وزارت تعاون، دولت این کار را برعهده این وزارتخانه گذاشته است.

نوبخت در پایان این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران که نظر دولت را در خصوص تغییرات در کابینه صریح اعلام کنید، عنوان کرد: ما امروز بیشتر توجه‌مان معطوف به خود ِ برنامه است. من به هر حال معاون رئیس جمهور هستم و این تصمیم را رئیس جمهور خواهد گرفت و ایشان با توجه به تعهداتی که در پیشگاه ملت دارد، هر کاری را که به نفع ملت بداند، آن کار را انجام خواهد داد و من نیز خواهش می کنم از این صحبت من، نوعی تأیید تلقی نکنید.