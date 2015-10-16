پویا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار با یک هیئت ۱۸ نفره از سرمایه‌گذاران بنام فرانسوی خبر داد و افزود: این هیئت که جمعی از افراد موثر در زمینه هتل‌داری، گردشگری سلامت، اکوتوریسم و آموزش‌های گردشگری بودند به معاونت صنایع دستی دعوت شدند و با معاون و مدیران کل و همچنین اعضای هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنایع دستی دیدار داشتند.

مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور به ضرورت تعامل با هتل‌داران اشاره و بیان کرد: ما با هتل‌داران داخلی صحبت کرده‌ایم تا صنایع دستی را خریداری و در فروشگاه‌هایی که در مهم‌ترین و پر رفت و آمدترین هتل‌های هر شهر وجود دارد به نمایش بگدارند تا هم مسافران بتوانند راحت‌تر، آنچه دوست دارند را تهیه کنند هم صنایع دستی ایران، بهتر معرفی شود. با این هیئت فرانسوی هم وارد مذاکره شده و از آنها خواسته‌ایم تا در هتل‌‌هاشان، صنایع دستی ایران را به نمایش بگذارند.

محمودیان در پاسخ به این‌که آیا بین معاونت صنایع دستی و هیئت فرانسوی، قراردادی بسته شده گفت: فعلا اطلاعات ردوبدل شده و تعامل اولیه شکل گرفته است. همچنین انجمن صادرکنندگان صنایع دستی به عنوان نماینده بخش خصوصی با این افراد ارتباط برقرار کرده‌اند شاید اتفاقات خوبی در ارتباط با صادرات صنایع دستی بیفتد.

به گفته مدیرکل صادرات صنایع دستی، شکل‌گیری انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ضروری و جای آن در بدنه اتاق بازرگانی خالی بود. تاکنون ۲۰ نفر از صادرکنندگان صنایع دستی دور هم جمع شده و این مجمع را تشکیل داده‌اند. قرار است کار عضوگیری آغاز شود.

محمودیان از نشست مشترک با انجمن صادرکنندگان صنایع دستی خبر داد و گفت: قرار است معاونت صنایع دستی به عنوان نماینده بخش دولتی با این انجمن جلسه داشته باشد تا بدانیم دامنه ورود انجمن به بحث صادرات و اختیارات و محدودیت‌هایش کدام است و ما چه کنیم و انجمن چه کند تا به جای موازی‌کاری به یک هم‌افزایی در زمینه صادرات صنایع دستی دست پیدا کنیم.