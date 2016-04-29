احداث پایانه صادراتی در فرودگاه امام؛وابسته به همکاری وزارت راه

پویا محمودیان، مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: معاونت صنایع دستی، طی ماه‌های گذشته با مدیر سرمایه‌گذاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) مکاتباتی داشته است مبنی بر این‌که پایانه صادراتی صنایع دستی و کالاهای هنری و همچنین تالار حراج صنایع دستی در این شهر فرودگاهی ایجاد شود.

به گفته وی، طرح ارائه شده مورد استقبال قرار گرفته است. حتی فضایی که قرار است در اختیار پایانه صادراتی صنایع دستی قرار بگیرد، روی نقشه، لکه‌گذاری شده؛ تنها در انتظار تصویب طرح از سوی هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) هستیم.

محمودیان به ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و بیان کرد: براساس این قانون «ايجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بين‌المللی امام خمينی(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ويژه اقتصادی در بخشي از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكی و بيمه‌ای و ساير خدمات شهر فرودگاهی از قبيل گردشگری، پزشكی، رفاهی و مشابه آن» از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور در پاسخ به این‌که با ایجاد پایانه صادراتی صنایع دستی چه امکانی در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد، گفت: با توجه به این‌که منطقه، یک منطقه آزاد تجاری است همه علاقه‌مندان بدون دریافت ویزا می‌توانند به آنجا بیایند و با صنایع دستی ایران آشنا شوند و خرید کنند. ضمن این‌که نماینده گمرک و بانک هم در پایانه مستقر می‌شوند.

به گفته محمودیان با راه‌اندازی پایانه صنایع دستی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) صادرات صنایع دستی تسهیل می‌شود و رفت و آمد چند میلیون مسافر در سال، به طور حتم به نفع صنایع دستی و تولیدکنندگان است و قرار است معاونت صنایع دستی با کمک بخش خصوصی، پایانه صادراتی را راه اندازی کند.