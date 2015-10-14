بهره برداری از بیمارستان سینا سمنان ۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمنان، سیدعباس دانایی در بازدید از روند اجرایی پروژه بیمارستان خصوصی سینا در سمنان، با تأکید بر تسریع در تکمیل این بیمارستان اظهار کرد: با بهرهبرداری از این بیمارستان علاوه بر ارتقای ارائه خدمات درمانی، ۳۰۰ فرصت مستقیم شغلی نیز ایجاد میشود.
وی با ابراز خرسندی از اجرای این پروژه با مشارکت بخش خصوصی گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از بیمارستان سینا شاهد ارتقای خدمات درمانی بیماران از قبیل افزایش تعداد تختهای بیمارستانی، تجهیزات پزشکی و ... خواهیم بود.
فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیت ۱۰۰ تختخوابی بیمارستان سینا افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع در پنج طبقه با استفاده از آخرین فناوری روز پزشکی در حال ساخت است.
دانایی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی این پروژه، از افتتاح بیمارستان سینا در سه ماه نخست سال آینده خبر داد.
عضو هیئت مدیره بیمارستان سینا سمنان نیز در این بازدید با اشاره به سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی در این پروژه، خواستار تسریع در همکاری دستگاهها در تکمیل و راهاندازی این بیمارستان شد.
احمد همتی با اشاره به اینکه با راهاندازی این بیمارستان، زمینه استفاده بیماران از آن فراهم شده است و دیگر کمتر شاهد اعزام بیماران به استانهای همجوار هستیم و از تحمیل هزینههای بیشتر به خانوادهها در این اعزامها کاسته خواهد شد، ادامه داد: این پروژه از اردیبهشتماه سال ۸۹ شروع شده و در دو مرحله سازه و دیواره محیطی و تأسیسات و نازککاری در دست ساخت است.
وی در خاتمه با بیان اینکه بیمارستان سینا سمنان با مشارکت ۸۰ سهامدار اعم از پزشکان متخصص، فوقتخصص و ... مشغول به فعالیت عمرانی است، تصریح کرد: این بیمارستان دارای بخشهای مختلف درمانی و پزشکی از جمله جراحی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی، آزمایشگاه، ICU، CCU، NiCU، زنان و زایمان، رادیولوژی، فیزیوتراپی و آندوسکوپی است.
در این بازدید، فرماندار سمنان از آخرین عملیات عمرانی بازدید کرد و در نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره، مشکلات راهاندازی این بیمارستان بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در تکمیل پروژه اتخاذ شد.
نظر شما