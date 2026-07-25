فرجاله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از روند احداث بیمارستان فوقتخصصی چشمپزشکی مهد کرامت سمنان اظهار کرد: این پروژه از طرحهای مهم حوزه سلامت استان است که با مشارکت خیرین در حال اجرا بوده و روند پیشرفت آن به صورت مستمر رصد میشود.
وی با بیان اینکه در جریان بازدید آخرین وضعیت اجرایی پروژه، میزان پیشرفت عملیات عمرانی و نیازهای تکمیل آن بررسی شد، افزود: تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع موجود از مهمترین موضوعات مورد تاکید است که پیشبرد سریعتر آن نیاز به همراهی دستگاههای اجرایی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اینکه فاز نخست این بیمارستان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: این بخش شامل اتاقهای عمل، بخشهای جراحی، کلینیک تخصصی و بخشی از فضای بستری است و میکوشیم در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسد.
ایلیات با بیان اینکه فاز دوم پروژه نیز شامل بخش اورژانس، همراهسرای بیماران، تأسیسات و سایر فضاهای پشتیبانی خواهد بود، تصریح کرد: تکمیل این مجموعه میتواند ظرفیت خدمات فوقتخصصی چشمپزشکی استان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از بیمارستان فوقتخصصی چشمپزشکی مهد کرامت، دسترسی شهروندان به خدمات درمانی پیشرفته بهبود یافته و بخشی از نیاز بیماران به مراجعه به استانهای دیگر برطرف خواهد شد همچنین این پروژه نماد ارزشمند مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای سلامت استان است.
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