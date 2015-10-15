آئین ویژه نخستین شب از عزاداری حسین(ع) در قدیمی ترین تکیه شاهرود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: تکیه بازار شاهرود شامگاه سه شنبه میزبان مراسمی معنوی و کهنی بود که قدمت آن به بیش از یک و نیم قرن باز می گردد و دل های مشتاقان ابا عبدالله الحسین (ع) را از دیرباز تا کنون همراه خود ساخته است آئینی که پیر و جوان، دکتر و کارگر، کارمند و کاسب را زیر یک سقف گردهم می آورد تا یک صدا در مظلومیت حسین(ع) فریاد بزنند.

خشت خشت این بنای تاریخی از محرم ها سخن می گوید و گویا سرمست از اینکه یکبار دیگر و پس از گذشت یک هزار و ۳۷۶ سال از حادثه عاشورا همچنان در نخستین شب از ماه محرم میزبان خیل عاشقانی است که مداح مراسم را با زمزمه های خود این چنین همراهی می کنند: ای جان دو عالم به فدای تو، برخیز و بر سر نیزه ندایی بخوان، گل زگلزار تو چیدن آرزوست جان اگر می طلبی در کف ماست ای حسین(ع).

آری این کیست که امشب همه را سوی خود خوانده است تا بیایند، بگریند و حسینی شوند همانطور که خود امام(ع) می فرمایند، هرکس در عزای ما قطره ای اشک بریزد، در بهشت با ما هم نشین خواهد شد و چه خوب است در این روز، در این شب، در این وقت بخوانیم: تورا آقا، مرا نوکر نوشتند، تورا اول مرا آخر نوشتند، روزی که نام بهتران می نوشتند، نام تو را بهتر از هر کسی نوشتند، این اشک دیده چراغ دوزخ ماست، از برکت تو اشک را گوهر نوشتند.

لبیک یا حسین را باید با دل گفت

امام جمعه شاهرود در این مراسم، با بیان اینکه لبیک یا حسین باید از دل انسان برآید نه زبان او، گفت: جانسوزی نخستین گام برای عزاداری امام حسین(ع) است و همانطور که امام رضا(ع) می فرمایند، اگر می خواهید که در درجات بالای بهشت با ما باشید، در حزن ما محزون و در شادی ما مسرور باشید.

حجت الاسلام محمود ترابی با ذکر مثالی درباره بزرگی اباعبدالله الحسین(ع)، بیان داشت: کسی در عزاداری و زندگی خود موفق است که پادشاه دل خود را حسین(ع) بداند چرا که ایشان بر دل ها حکومت می کنند لیکن تا کسی به این پادشاه دل ها متصل نباشد و به صورت باطنی در راه او گام برندارد، نمی تواند عزاداری خوبی انجام دهد.

وی افزود: پس جانسوزی را می توان نخستین مرحله از مقبولیت عزاداری در راه ائمه اطهار(ع) و سرور و سالار شهیدان دانست چرا که اگر این مقوله همراه با انسان باشد، در جمع عزاداران حسینی(ع) نام نویسی خواهد شد.

عزاداری صادقانه مقبولیت دارد

امام جمعه شاهرود دومین مرحله برای عزاداری حسین(ع) را اقامه عزاداری به صورت صادقانه دانست و گفت: از عجیب ترین ویژگی های عزاداری حسین(ع) این است که وقتی نهضت خود را شکل داد برای تمامی افراد و گروه ها از نوزاد شیرخوار تا پیرمرد موی سپید نقش تعریف کرد لذا باید توجه داشت که هرکس در این عزاداری حسینی نقشی دارد.

ترابی افزود: هرکس باید نقش خود را در شکل گیری عزاداری اباعبدالله (ع) تبیین و سپس به خوبی ایفا کند تا در نهایت این عزاداری ها مورد خشنودی آن حضرت و خدای متعال قرار گیرد.

وی همچنین درباره سومین مرحله از عزاداری حسین(ع)، افزود: سومین مرحله اشاعه فرهنگ حسینی است چرا که این نهضت جریان ساز فرهنگی، باید همه جا جاری و ساری باشد و هیئات مذهبی و مردم باید بدانند همه وجوه عزاداری ما می بایست به سمت اشاعه فرهنگ حسینی بوده و حتی رفتار، زیارت آن حضرت، سلام دادن، انجام دادن فرایض، دسته جات عزاداری، تربیت فرزندان، شغل و ... ما می بایست در راستای اشاعه فرهنگ حسینی باشد.

امام جمعه شاهرود همچنین درباره اهمیت کار مداحان در عزاداری حسینی، گفت: کسانی که برای مجالس امام حسین(ع) شور برپا می دارند و باعث گریاندن دیگران می شوند از اجری عظیم برخوردارند.

ترابی با ذکر حدیثی درباره اجر مداحی در عزاداری حسین(ع)، بیان داشت: کسی که شعری برای مدح گوید، خودش و مردم را بگریاند ثواب یک میلیون حج یا غزوه را نصیب خود کرده است اما باید دقت داشت تا از موارد غیر ضروری پرهیز کرد و این مهم با مطالعه بدست می آید.

وی در بخش پایانی سخنان خود و درباره اهمیت نذر، افزود: در نهایت باید دانست که در عزاداری حسین(ع) هیچ کس نیست که ریالی خرج نکند و هزاران ریال چه در این دنیا و چه در آخرت نصیبش نشود همچنین امام رضا(ع) می فرمایند، هرکس امام را زیارت کند و بشناسد جزء کسانی است که در عرش خدا با ایشان سخن می گوید.

۶۰ درصد موقوفات شهرستان شاهرود برای عزای حسینی است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود نیز در این مراسم، با بیان اینکه ۶۰درصد از موقوفات مختص به ایام محرم حسینی است، گفت: ۶۶ درصد کل موقوفات در شهرستان متعلق به ائمه معصومان است که در این بین ۶۰ درصد تنها مختص به عزاداری سرورو و سالار شهیدان به حساب می آید.

حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی با بیان اینکه نیت واقفان اشاعه فرهنگ حسینی و نه تنها اطعام بوده است، بیان داشت: در زمان طاغوت که خفقان اجازه برگزاری مجالس عزاداری حسین(ع) را نمی داد این کار واقفان بزرگ بود که فرهنگ حسینی را در بین مردم زنده نگه می داشت و نام حسین(ع) را یکبار دیگر بر سر زبان ها می انداخت.

وی افزود: نیت واقفان در آن زمان و امروز قطعا چیزی جز حضور صرف مردم برای اطعام بوده است و این شور و شوق حسینی است که در دل های مشتاقان فرهنگ عاشورایی باعث زنده ماندن مراسم ویژه محرم در دهه نخست شد و امروز همگان می دانند که واقعه عاشورا برای ادامه حیات اسلام شکل گرفت و همواره برای ما زنده است.

بصیرت پیام عاشورا بود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود همچنین بصیرت را یکی از درس های بزرگ عاشورا دانست و گفت: عاشورا برای این است که ما یاران به دشمن پیوسته و دشمنان به امام حسین(ع) لبیک گفته را بشناسیم و این بصیرت دشمن شناسی در نظام ولایت فقیه ما امری ضروری است.

مجیدی افزود: اگر با ولایت فقیه نباشیم قطعا به بیراهه خواهیم رفت و این مهم قطعا در نیات واقفان گذشته تا امروز بوده است تا به اکنون بتوانیم نسلی را داشته باشیم که ادامه دهنده راه بزرگان دین باشند.

وی درخاتمه از انتشار کتاب عزاداری محرم در شاهرود به روایت تصویر خبر داد و گفت: عکس های عکاسان علاقمند به این هنر در پایان ماه محرم گردآوری شده و در کتابی با نام آئین عزاداری محرم در شاهرود به روایت تصویر منتشر خواهد شد لیکن از همه هیئات مذهبی می خواهیم با این هنرمندان عکاس همکاری لازم را داشته باشند.

آئین عزاداری محرم تا پایان دهه نخست همه شب در تکایا و مساجد شهرستان شاهرود ادامه خواهد یافت و خوشا بحال کسی که در این خان رحمت، فیضی نصیب خود کند و به گونه ای قطره اشک عزای حسین(ع) را توتیای چشم خود خود کند که گویا این واپسین محرم عمرش است.