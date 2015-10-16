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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۷

رئیس هیئت اتومبیلرانی استان سمنان:

دامغان قهرمان رقابت‌های موتور کراس شاهرود شد

دامغان قهرمان رقابت‌های موتور کراس شاهرود شد

شاهرود-رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری رقابت‌های موتور کراس استان در پست موتور کراس شهر رودیان شاهرود، گفت: تیم دامغان در این رقابتها قهرمان شد.

هادی زحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سطح خوب رقابت‌ها و حضور گروه‌هایی از شاهرود، دامغان، علی‌آباد کتول، سرخه و گرمسار در رقابتهای یک روزه موتور کراس استان سمنان در شاهرود، بیان داشت: ۳۰ ورزشکار در دو کلاس ۲۵۰ و ۴۵۰سی‌سی در یک روز به رقابت پرداختند و طی آن در کلاس ۲۵۰ سی‌سی ابوالفضل حمزه بیگی از دامغان رتبه نخست، جواد حمزه بیگی از دامغان دوم و علی یعقوبی از سرخه مقام سوم را به دست آوردند.

وی افزود: در کلاس ۴۵۰ سی‌سی نیز سید کمال میرحسنی از گرمسار رتبه نخست، احمد فرشیدی از شاهرود رتبه دوم و ذبیح‌الله علی‌آبادی از علی‌آباد کتول رتبه سوم را به دست آوردند.

مسئول برگزاری این رقابت‌ها درباره نتایج تیمی نیز توضیح داد: درمجموع یک روز رقابت و در بخش تیمی، تیم‌های دامغان، شاهرود و گرمسار به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

زحمتی افزود: این رقابت‌ها تحت عنوان گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و باهدف اشاعه و شناساندن ورزش مفرح موتور کراس به همت هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان سمنان و با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر رودیان شاهرود برگزار شد.

وی همچنین بیان داشت: متأسفانه باوجود سطح بالای رقابت‌ها و شرکت موتورسوارانی از شهرهای مختلف و حتی استان هم‌جوار، حتی یک نفر از مسئولان ورزش شهرستانی در این رقابت‌ها حضور نداشتند.

رئیس هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان سمنان همچنین درباره ورزش نوپای موتور کراس در شاهرود، گفت: پتانسیل‌های خوبی در کلاس‌های مختلف این ورزش در شهرستان و استان سمنان به‌ویژه دامغان باوجود قهرمان‌های خوب، وجود دارد که قطعاً سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها می‌تواند نتایج کشوری و حتی جهانی خوبی را برای ما به همراه داشته باشد.

زحمتی درباره شرایط ایمنی این ورزش نیز، بیان داشت: خوشبختانه امروز ورزشکاران ما از لوازم ایمنی بسیار مطلوبی برخوردار هستند که به موتورسوار اجازه می‌دهد با آسودگی خیال تنها به کنترل موتور خود بپردازد و از رقابت با سایر موتورسواران لذت ببرد.

وی در خاتمه افزود: این رشته ورزشی به‌واسطه تحرک بسیار زیاد از نشاط بسیار بالایی برخوردار است که می‌تواند برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بسیار مفید باشد.

پیست موتور کراس شهر رودیان یکی از پیست‌های مناسب برای برگزاری این ورزش مفرح در شش کیلومتری جنوب شرقی شهر شاهرود قرار دارد.

کد مطلب 2942150

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