به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز جمعه تیم های فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه دو بر یک به سود تراکتورسازی به پایان رسید تا روند ناکامی‌های فولاد همچنان تداوم داشته باشد.

* این دو تیم در حالی امروز به مصاف هم رفتند که برخلاف فصل قبل که جزو پنج تیم برتر لیگ برتر باشگاه‌های کشور بودند، در لیگ برتر امسال وضعیت چندان خوبی ندارند. فولاد در انتهای جدول قرار دارد و تراکتورسازی پیش از بازی‌های این هفته در رتبه دهم قرار گرفته داشت.

* این بازی را محسن قهرمانی با کمک محمدرضا ابوالفضلی و فرهاد مروجی سوت زد و به مهدی بدرلو از فولاد و سینا عشوری از تراکتورسازی کارت زرد نشان داد. قهرمانی همچنین فرید بهزاد کریمی بازیکن تراکتورسازی را در دقیقه ۶۲ و اسماعیل شریفات بازیکن فولاد را در دقیقه ۶۸ از بازی اخراج کرد.

* گل‌های این بازی را امید خالدی (۶۵) برای فولاد خوزستان و آگاستو سزار (۷۰) و محمد ایران پوریان (۸۹- پنالتی) برای تراکتورسازی به ثمر رساندند.

* تیم فوتبال فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: علیرضا سلیمی، امید خالدی، لئونارد مساریچ، محمدرضا خانزاده، مهرداد جماعتی، مهدی بدرلو، ماتیاس چاگو، ساسان انصاری (۸۷- هادی حبیبی نژاد)، اسماعیل شریفات، امیرحسین فشنگچی (۵۷- مهدی دغاغله) و حسین ابراهیمی (۷۹- حسین مالکی) وارد میدان شد.

تیم تراکتورسازی تبریز نیز در این دیدار با ترکیب: محمدرضا اخباری، محمد ایران پوریان، شجاع خلیل زاده، کارلوس کاردوسو، سعید آقایی، سینا عشوری، آگوستو سزار، بختیار رحمانی، سروش رفیعی (۸۰- احمد عبدالله زاده)، فرید بهزادی کریمی و حمزه یونس (۷۶- سامان نریمان جهان) در برابر حریف صف آرایی کرد.

فولاد در حالی متحمل این شکست شد که در شش بازی قبلی که در اهواز مقابل تراکتورسازی به میدان رفته بود، صاحب چهار پیروزی و دو تساوی شده بود. اولین پیروزی تراکتورسازی در خانه فولاد خوزستان باعث خروج تیم تبریزی از بحران شد، چرا که این تیم بعد از بازی هفته اول مقابل گسترش فولاد تبریز موفق به کسب پیروزی در لیگ پانزدهم نشده بود.

* قبل از آغاز بازی نیز باشگاه فولاد در اقدامی جالب، از سروش رفیعی، بختیار رحمانی، علی حمودی و احمد عبدالله زاده چهار بازیکنی که در تیم تراکتورسازی حضور دارند و در گذشته برای فولاد بازی می‌کردند، تقدیر کرد.

* محمدرضا خانزاده بازیکن این فصل تیم فولاد خوزستان که به علت محرومیت تاکنون در ترکیب فولاد قرار نگرفته بود، در این بازی با حضور ثابت در ترکیب قرمزپوشان، اولین بازی خود را در این فصل و برای فولاد خوزستان انجام داد تا فولاد به تقویت خط دفاع خود با حضور این بازیکن بیشتر امیدوار باشد.

* نکته جالب این بازی حضور نیافتن لیدرهای فولاد خوزستان در میان تماشاگران خودی بود و آنها در گوشه‌ای از ورزشگاه کنار همدیگر نشسته بودند. این در حالی است که هواداران فولاد در این بازی علیه مدیرعامل باشگاه شعارهایی سر دادند.

* در دقیقه ۶۵ بازی وقتی امید خالدی برای فولاد خوزستان گلزنی کرد، دراگان اسکوچیچ به صورت دیوانه‌واری شروع به خوشحالی کرد ولی خوشحالی این سرمربی ناموفق چند دقیقه‌ای بیشتر دوام نیاورد و با گلی که تراکتوری‌ها وارد دروازه فولاد کردند، این خوشحالی وی بی‌ثمر ماند و با گل دقایق پایانی حریف تبدیل به عزا شد.

* افسران کمیته مبارزه با دوپینگ در خاتمه دیدار فولاد و تراکتورسازی از چهار بازیکن دو تیم تست دوپینگ گرفتند. مهدی بدرلو و مهرداد جماعتی از فولاد خوزستان به همراه مهرداد بایرامی و فرید بهزادی کریمی از تراکتورسازی پس از پایان این دیدار تست دوپینگ دادند.

بعد از باخت فولاد خوزستان برابر تراکتورسازی، تعدادی از هواداران فولاد جلوی ساختمان اصلی ورزشگاه جمع شده‌اند. این هواداران که به نتایج اخیر فولاد خوزستان معترضند ضمن شعار دادن علیه مدیرعامل فولاد، با سنگ به شیشه‌های ساختمان اصلی غدیر زدند اما شیشه‌های غدیر نشکستند. هواداران از استاندار و نمایندگان اهواز در مجلس خواستار این شدند که اوضاع فولاد را سامان بخشند.

دراگان اسکوچیچ بلافاصله پس از سوت پایان بازی به وسط زمین رفت و به قضاوت قهرمانی شدیداً انتقاد کرد. اسماعیل شریفات و مهرداد جماعتی که هردو سابقه کاپیتانی را دارند نیز اعتراض خود را به محسن قهرمانی اعلام دادند.