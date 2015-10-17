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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

«خاطرات مخدوش يك درياچه» به جشنواره وايپر آمريكا رفت

«خاطرات مخدوش يك درياچه» به جشنواره وايپر آمريكا رفت

فيلم كوتاه «خاطرات مخدوش يك درياچه» به جشنواره فيلم‌های آنلاين وايپر آمريكا راه يافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم كوتاه «خاطرات مخدوش يك درياچه» به كارگرداني سيد وحيد حسينی نامی از توليدات انجمن سينمای جوانان ايران به جشنواره فيلم‌های آنلاين وايپر نيويورك آمريكا راه يافت.

اين جشنواره با هدف حمايت از فيلمسازان مستقل و توليدات دانشجويی از تاريخ ۱۵ تا ۱۷ ژانویه با دامنه مخاطبی برابر با ۱۸ ميليون نفر برگزار خواهد شد.

عوامل اين فيلم كوتاه كه حوادث آن در سال ۲۰۲۷ می‌گذرد عبارتند از كارگردان: سيد وحيد حسينی نامی، نويسندگان: سيد وحيد حسينی نامی و نويد نامی، بازيگران: سجاد افشاريان و حسنا شهرامی پور، مدير تصويربرداری: حميد مهر افروز، صدابردار: نويد نامی، گريم: طناز قاسمی فر، مدير توليد: سعيد ارغوانی، تدوين: سيد وحيد حسينی نامی، جلوه‌های ويژه كامپيوتری: روزبه شمشيری، تهيه‌كننده: انجمن سينمای جوانان دفتر تهران.

کد مطلب 2942588
محیا رضایی کلانتری

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